Названы знаки Зодиака, для которых год Черного Тигра будет тяжелым

Серьезные неприятности ждут Козерога уже в самом начале года.

Год Черного Тигра способен принести определенным знакам Зодиака не только сказочную удачу, но и серьезные проблемы. Астрологи назвали тройку знаков Зодиака, которым 2022 год грозит неприятностями.

Рак

Ракам пора научиться контролировать свои эмоции. Когда вы научитесь принимать решения на трезвую голову, то увидите, что они приносят лучшие результаты. Если же вы продолжите идти на поводу у своих эмоций — ждите беды.

Лев

Львам необходимо составить четкий план своих действий и браться за все дела по очереди. Если же вы будете стараться везде успеть, то скоро почувствуете себя совсем обессиленным. Чрезмерное напряжение и стресс могут негативно сказаться на вашем здоровье.

Козерог

Козерогов ждут серьезные вызовы уже с самого начала года. В январе вас может ожидать потеря работы и отсутствие денег. Вам придется взять себя в руки и работать вдвое усерднее, чтобы выбраться из ямы безденежья. Весной у вас появится шанс начать собственный бизнес — не упустите его.

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