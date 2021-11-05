Умер руководитель киевского "Театра на Подоле" Виталий Малахов

По словам дочери режиссера, у него начались проблемы со старой боевой раной и развился сепсис.

Режиссер киевского "Театра на Подоле" Виталий Малахов скончался на 68-м году жизни. В течение недели Малахов находился в реанимации. Умер он 4 ноября.

Об этом сообщила его дочь, актриса Даша Малахова на странице в Фейсбук.

"19.07.1954 — 04.11.2021. Лети, родной мой", — написала актриса, опубликовав фото отца.

Ранее Малахова сообщала, что 67-летний режиссер попал в реанимацию. 26-го октября его госпитализировали в "Феофанию". По словам Даши, ждать скорую пришлось около пяти часов.

"В течение 2 дней мы были между небом и землей. Никогда еще мне не было так страшно и плохо. О себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно", – писала девушка.

По словам Малаховой, у режиссера начались проблемы со старой боевой раной и развился сепсис.

Виталий Малахов — украинский театральный режиссёр, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, народный артист Украины. В 1987 создал свой театр — Киевский драматический театр на Подоле, которым руководил до последнего времени.

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