Укр

Умер руководитель киевского "Театра на Подоле" Виталий Малахов

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Виталий Малахов умер в 67 лет Новость обновлена 05 ноября 2021, 09:24
Виталий Малахов умер в 67 лет

По словам дочери режиссера, у него начались проблемы со старой боевой раной и развился сепсис.

Режиссер киевского "Театра на Подоле" Виталий Малахов скончался на 68-м году жизни. В течение недели Малахов находился в реанимации. Умер он 4 ноября.

Об этом сообщила его дочь, актриса Даша Малахова на странице в Фейсбук.

"19.07.1954 — 04.11.2021. Лети, родной мой", — написала актриса, опубликовав фото отца.

Ранее Малахова сообщала, что 67-летний режиссер попал в реанимацию. 26-го октября его госпитализировали в "Феофанию". По словам Даши, ждать скорую пришлось около пяти часов.

"В течение 2 дней мы были между небом и землей. Никогда еще мне не было так страшно и плохо. О себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно", – писала девушка.

По словам Малаховой, у режиссера начались проблемы со старой боевой раной и развился сепсис.

Виталий Малахов — украинский театральный режиссёр, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, народный артист Украины. В 1987 создал свой театр — Киевский драматический театр на Подоле, которым руководил до последнего времени.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что умер знаменитый украинский писатель Владимир Рутковский.

Теги:
#Режиссер #Даша Малахова #Театр на Подоле
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