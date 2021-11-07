Как вести себя на карантине: подборка "советов" от лучших котиков недели (видео)

Пушистики могут предложить много способов не заскучать

Человечество уже продолжительное время успешно "соседствует" с карантинными ограничениями из-за "короны". И хотя постоянное пребывание дома так или иначе влияет на наше восприятие реальности, есть те, кто точно знает, как это исправить. Речь, разумеется, о котиках.

Сегодня "Телеграф" вместе с непоседливыми пушистиками расскажет, как лучшего всего организовать свой досуг на карантине.

Самым очевидным решением для многих людей в пандемию стал просмотр различных фильмов и сериалов в повышенном количестве. Для этого можно использовать даже проектор на стену. Или… аквариум, как герой нашего видео.

Также постоянное пребывание дома отличное время, чтобы освоить новые таланты. К примеру, можно выучить пару-тройку танцев — дабы двигаться круче всех в своем окружении.

Или, как вариант, можно попробовать освоить искусство икебаны. С цветами. Но лучше не вплетать их в прическу, а то мало ли кому захочется за ней "поохотиться"?

Также, разумеется, нежелательно переусердствовать с едой. Да, лишние кило на карантине — проблема многих, но вы лишь посмотрите, как тяжело бедняге на следующем видео!

И алкоголь лучше не употреблять! А то, знаете, по утрам бывают эксцессы в виде сушняка и залитого водой стола…

Разумеется, лучшим решением может стать организация общего досуга с семьей…

Или же, если вы все вакцинированы и не болеете, то с друзьями. Даже простые полежатоньки рядом уже смотрятся как крутой план!

Главное, не начать обсуждать с другом или родными, к примеру, политическую ситуацию в стране. А то все может закончиться также, как и в следующем ролике…

И ни в коем случае не устраивайте слишком активных игр в доме или квартире. Все потому, что ограниченное пространство не совсем рассчитано на слишком "игривых" людей (и котиков тоже).

Ну а в целом же самым потрясающим будет времяпровождение с вашим домашним питомцем. Не забудьте его погладить и насладиться прекрасным мурчанием.

Котов много не бывает

Если вам понравились наши "кошачьи" советы, то обязательно посмотрите еще одну подборку от "Телеграфа" с котиками, а заодно можете прихватить и собачек, и даже попугаев.