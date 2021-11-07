Наши в Голливуде: топ-5 голливудских знаменитостей с украинскими корнями (фото)

О том, что в Голливуде работают немало украинцев, давно не секрет

Иногда американские фильмы выглядят очень далекими от украинской реальности. Однако Голливуд становится более близким и родным, когда узнаешь, как много наших соотечественников творят качественное мировое кино. Некоторые звезды выходят замуж за иностранцев, а некоторые рождаются в украинских семьях, но уже в другой стране.

Звезды кино, представленные ниже, смогли реализовать свой потенциал на чужбине и завоевать сердца миллионов. Именно они подарили незабываемые киношные образы — девушки Бонда, Великого Гэтсби, рыжеволосую Лилу и других. "Телеграф" рассказывает о пятерке знаменитостей украинского происхождения.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо долгое время ошибочно полагал, что его предки родом из России, о чем не раз рассказывал. Позже, судя по всему, мужчина взглянул на карту мира и обнаружил, что Одесса, в которой родилась бабушка Лео, Елена Смирнова, все-таки находится в Украине. Получилось, что родители Елены увезли ее в Германию, где она вышла замуж за немца. После развода Елена отправилась в США и закрутила роман с дедушкой Лео, который позже бросил ее, когда она была в положении.

Мила Кунис

Голливудская актриса и нынешняя жена Эштона Катчера, которых якобы недавно видели в Киеве во время съемок украинского комедийного фильма, отлично говорит на украинском языке. Все потому, что она родом из Черновцов. В 1991 году семья Милы, получив Грин карту, переехала из Украины в Лос-Анджелес.

Сильвестр Сталлоне

Об итальянском происхождении звезды фильмов "Рэмбо" знают практически все, а вот о его украинских корнях мало кто слышал. Предки Сталлоне по материнской линии проживали в Одессе. Об этом мать Слая, ныне покойная актриса и астролог Жаклин Сталлоне, узнала много лет назад от сотрудников КГБ.

Мила Йовович

Дочь знаменитой советской актрисы Галины Логиновой переехала из Киева в США в пятилетнем возрасте и смогла построить удивительную карьеру в модельном и кинобизнесе. При этом стоит отметить, что Милла почти без акцента и с нескрываемым удовольствием говорит на украинском языке.

Ольга Куриленко

Подружкой самого знаменитого киношпиона Джеймса Бонд в 2008 году в фильме "Квант милосердия" стала украинская красавица Ольга Куриленко. Будущая знаменитость родилась и провела детство в Бердянске, Запорожская область. Будучи подростком Ольга переехала в Москву, а затем во Францию, где работала моделью. Сегодня на ее счету десятки голливудских блокбастеров.

Также к списку звезд с украинскими корнями стоит добавить "агента Малдера" Дэвида Духовны, Вайнону Райдер, Веру и Таиссу Фармигу, Дастина Хоффмана, Стивена Спилберга, Лив и Стивена Тайлера (лид-вокалист группы Aerosmith), Лива Шрайбера, Уильяма Шатнера, "мистера Спока" Леонарда Немоя, Джека Пэланса (наст. фамилия — Палагнюк), Кэтрин Винник, которая недавно посещала Киев, и многих других голливудских актеров, режиссеров, музыкантов.

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