Приносят удачу: вещи, которые стоит подобрать на улице
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Не все вещи, найденные на улице можно подбирать, но эти семь вещей принесут только счастье.
Любая находка — это знак свыше, который может предупредить об опасности, принести неудачу, или наоборот — удачу и богатство.
Раньше мы рассказывали, какие вещи способны притянуть в дом положительную энергию, а сегодня "Телеграф" рассказывает мимо каких вещей не стоит проходить мимо, найдя их на улице.
Уличные находки, которые способны принести удачу:
- Икона — это очень добрый знак, предвещающий удачу и добрые перемены в жизни. Перед тем, как поднять ее нужно произнести «Господи, помилуй».
- Подкова — находка, которая сулит большую удачу и успех.
- Пуговица — такая находка сулит хорошие новости.
- Пара перчаток — вас будет ждать удачное знакомство. Если они кожаные – то ждите финансовый успех. Но забирать такую находку домой нельзя. Лучше повесьте их повыше, чтобы хозяин мог их найти.
- Рабочие часы — вас ждут благоприятные перемены в жизни. Но опять же, носить их нельзя.
- Монета, которая лежит орлом вверх — к удаче.
- Ключ — сильный оберег для дома. Такая находка — предвестник переезда или покупки собственного жилья.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где нельзя хранить деньги, чтобы не обеднеть.
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