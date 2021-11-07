Приносят удачу: вещи, которые стоит подобрать на улице

Не все вещи, найденные на улице можно подбирать, но эти семь вещей принесут только счастье.

Любая находка — это знак свыше, который может предупредить об опасности, принести неудачу, или наоборот — удачу и богатство.

Раньше мы рассказывали, какие вещи способны притянуть в дом положительную энергию, а сегодня "Телеграф" рассказывает мимо каких вещей не стоит проходить мимо, найдя их на улице.

Уличные находки, которые способны принести удачу:

Икона — это очень добрый знак, предвещающий удачу и добрые перемены в жизни. Перед тем, как поднять ее нужно произнести «Господи, помилуй». Подкова — находка, которая сулит большую удачу и успех. Пуговица — такая находка сулит хорошие новости. Пара перчаток — вас будет ждать удачное знакомство. Если они кожаные – то ждите финансовый успех. Но забирать такую находку домой нельзя. Лучше повесьте их повыше, чтобы хозяин мог их найти. Рабочие часы — вас ждут благоприятные перемены в жизни. Но опять же, носить их нельзя. Монета, которая лежит орлом вверх — к удаче. Ключ — сильный оберег для дома. Такая находка — предвестник переезда или покупки собственного жилья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где нельзя хранить деньги, чтобы не обеднеть.