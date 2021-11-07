Укр

Приносят удачу: вещи, которые стоит подобрать на улице

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Монета — очень удачная находка. Новость обновлена 07 ноября 2021, 19:03
Монета — очень удачная находка.

Не все вещи, найденные на улице можно подбирать, но эти семь вещей принесут только счастье.

Любая находка — это знак свыше, который может предупредить об опасности, принести неудачу, или наоборот — удачу и богатство. 

Раньше мы рассказывали, какие вещи способны притянуть в дом положительную энергию, а сегодня "Телеграф" рассказывает мимо каких вещей не стоит проходить мимо, найдя их на улице. 

Уличные находки, которые способны принести удачу:

  1. Икона — это очень добрый знак, предвещающий удачу и добрые перемены в жизни. Перед тем, как поднять ее нужно произнести «Господи, помилуй». 
  2. Подкова — находка, которая сулит большую удачу и успех. 
  3. Пуговица — такая находка сулит хорошие новости. 
  4. Пара перчаток — вас будет ждать удачное знакомство. Если они кожаные – то ждите финансовый успех. Но забирать такую находку домой нельзя. Лучше повесьте их повыше, чтобы хозяин мог их найти.  
  5. Рабочие часы — вас ждут благоприятные перемены в жизни. Но опять же, носить их нельзя. 
  6. Монета, которая лежит орлом вверх — к удаче. 
  7. Ключ — сильный оберег для дома. Такая находка — предвестник переезда или покупки собственного жилья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где нельзя хранить деньги, чтобы не обеднеть.

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