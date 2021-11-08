Укр

Часть Черновцов закрыли на карантин из-за бешеной белки: подробности

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Бешенная белка напала на людей Новость обновлена 08 ноября 2021, 13:46
Бешенная белка напала на людей

Люди, которых покусала белка, получают прививки от бешенства

В Черновцах белка в воскресенье, 7 ноября, напала на двоих человек в парке. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

Оказалось, что животное больное бешенством. Из-за этого происшествия улицу Первомайскую и переулок Топоровский отправили на карантин. Также в зоне риска находятся улица Садовая, а также парк культуры и отдыха им. Шевченко.

В городе из-за карантина власть инициировала такие мероприятия:

  • проводят обследования и прививки животных из соседних улиц;
  • будет проведена дезинфекция в районе, где поймали и передерживали белку.

Стоит отметить, что белка умерла, а люди, которых она покусала, проходят курс иммунизации против бешенства.

Напомним, в Киевской области правоохранители нашли в квартире одной из многоэтажек 69 котов и собак. Животных забрали из квартиры и разместили в вольеры и переносные боксы, правда, ни один приют не смог принять такое количество. Активисты рассказывают, что женщина забирала животных у хозяев за деньги, обещая устроить их в новые семьи. Очевидцы рассказывают, что в квартире были 6 мертвых собак, а вся ванная была испачкана в кровь.

Теги:
#Черновцы #Животные #Бешенство
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