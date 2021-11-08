Укр

Jerry Heil рассказала о своем самом странном свидании

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Недавно Jerry Heil исполнилось 26 Новость обновлена 08 ноября 2021, 17:22
Недавно Jerry Heil исполнилось 26

Певица рассказала, как парень на свидании пытался покормить ее со своей ложки.

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева), которая недавно вышла замуж сама за себя, рассказала о самом странном "подкате" к ней со стороны парней.

Об этом 26-летняя певица рассказала в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Девушка вспомнила, как парень постоянно пытался нарушить ее личное пространство.

"Самый странный "подкат" был, когда я пошла на свидание с чудаком, который все время пытался меня крепко обнять, угостить авокадо со своей ложки и говорил, что "ты не воспринимаешь знаки вселенной и боишься отдаться потоку", — рассказала артистка.

В интервью певица также постаралась припомнить самые романтичные знаки внимания, которые ей оказывали поклонники.

"Самое романтичное – не знаю… Я еще этого жду. Но было очень мило, когда бывший мне привез арбуз. Это было просто мило", — отметила Яна.

Девушка также объяснила, почему она так подробно освещает свою жизнь в соцсетях. По ее словам, она надеется, что ее опыт сможет помочь ее поклонникам избежать каких-то ошибок.

"У меня есть цель, которой я подчиняю все свои действия. Я так открыта, потому что я понимаю, что в стране нет, например, сексуального образования и какие-то мои проблемы для кого-то могут стать каким-то уроком. Или мои жизненные уроки, которые я прошла, и прошла успешно, ими нужно поделиться или просто рассказать по состоянию на данный момент как оно есть, поэтому я этим делюсь", — поясняет Шемаева.

Отметим, что Jerry Heil часто делится с фанатами подробностями своей личной жизни. Например, она рассказала о том, что все еще девственница и пока что не встретила свою вторую половинку. Также она обсуждала с фанатами подробности своих неудачных свиданий. 

Полный текст интервью с Jerry Heil выйдет на "Телеграфе" 9 ноября.

Недавно Jerry Heil сообщила о запуске своего собственного шоу, похожего по формату на "Холостячку". По ее словам, это будет некий инста-формат реалити "Холостячка" в формате speed dating (быстрые свидания), чтобы за минимум времени познакомиться с максимумом разных молодых людей. 

Теги:
#Отношения #Певица #Jerry Heil #Джерри Хейл
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