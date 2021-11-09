В автобус с оленем: в России пассажиры имели необычного попутчика (фото, видео)

Водитель изначально был против необычного пассажира в своем автобусе

Соцсети взорвало видео, на котором северный олень вместе с хозяйкой заходит в общественный транспорт. Животное проехалось на автобусе в российском городе Норильск.

В Управлении по делам культуры и искусства Норильска каналу «ТВК Красноярск» рассказали, что олень Аякли является местной знаменитостью. Его часто приглашают на местные праздники, например, совсем недавно он участвовал в посвященных юбилею города мероприятиях, а также побывал на сцене фестиваля «Северная ягода».

На автобусе его решила провезти хозяйка Валеря Болгова – председатель общины коренных немногочисленных народов Севера России.

В комментарии для СМИ девушка рассказала, что ее вместе с оленем пригласили на праздник для детей в одной из церквей Норильска. По ее словам, у нее нет личного транспорта, и ей пришлось поехать на автобусе. Правда, в общественный транспорт с оленем ее пустили только на обратном пути. Сначала кондуктор и водитель автобуса ругались и не хотели везти необычного пассажира, но потом все же согласились, и поездка прошла без происшествий.

Напомним, в соцсетях активно набирает просмотры видео, на котором овечка с большими ягодицами необычно двигается, когда идет.