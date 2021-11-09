Назван главный счастливчик 2022 года по знаку Зодиака

Трезво оценивайте свои возможности, но и не ленитесь.

Близится год Черного Тигра, который некоторым знакам Зодиака принесет богатство, некоторым — тяжелые испытания, ну а кому-то в 2022-м году несказанно повезет. Именно о знаке, который станет главным счастливчиком нового года мы и поговорим.

Итак, кто же станет главным баловнем судьбы в год Черного Тигра? Как пишет "Клубер", особенно везти в новом году будет Тельцам.

Тельцам в год Черного Тигра будет везти по-крупному. Хорошие новости они начнут получать с самого начала года. Для того чтобы еще больше привлечь удачу в свою жизнь, астрологи советуют представителям знака все планировать, начиная прямо с января. Это поможет вам охватить максимум дел, а следовательно и получить максимальный результат. При этом старайтесь трезво оценивать свои возможности и не брать на себя больше, чем вы можете выполнить.

Трудолюбивым Тельцам звезды будут помогать особенно сильно, поэтому не отлынивайте от работы, и позитивный результат не заставит себя ждать.

Ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака в 2022 году сменят работу.