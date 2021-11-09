Укр

8 действенных способов, которые помогут привлечь удачу в вашу жизнь

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Фонтаны привлекают в дом финансовую удачу Новость обновлена 09 ноября 2021, 13:29
Фонтаны привлекают в дом финансовую удачу

Астролог рассказала, на что нужно обратить внимание в своей квартире.

Люди часто стремятся привлечь в свою жизнь удачу и деньги всеми возможными способами. Например, для этого можно использовать специальные талисманы. Астрологи же считают, что привлечь счастье и удачу в свою жизнь можно, выполняя определенные действия.

Чтобы приовлечь удачу, здоровье и благосостояние необходимо, чтобы энергетика ци двигалась в нужном направлении, отмечает эксперт по фен-шуй и астролог Ангелина Русина. При чем это относится как к внешнему, так и к внутреннему миру человека.

Как притянуть счастье и удачу

  • Нельзя спать лицом к двери или отражаясь в зеркале. Так вы теряете положительную энергию.
  • В доме обязательно должны быть чистыми окна. Тогда счастье и удача смогут легче попасть в ваш дом.
  • В дверном проеме не должно располагаться много вещей. Это отталкивает счастье и удачу.
  • Вода символизирует материальное благополучие, поэтому в доме должен присутствовать аквариум или фонтан.
  • Нельзя накапливать дома мусор. Избавляйтесь от старых вещей, ведь они накапливают негативную энергетику.
  • Комнаты должны часто проветриваться, также обязательно нужно проводить дома влажную уборку, чтобы очистить дом и запустить в него новую энергию.
  • На востоке во всех помещениях размещают фруктовые ароматизаторы. Они считаются символом процветания и изобилия.
  • Удачу также приносит денежное дерево. Очень важно правильно за ним ухаживать.

Ранее "Телеграф" писал, как хранить деньги в доме, чтобы они приумножались.

Теги:
#Гороскоп #Приметы #Астролог #Удача
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