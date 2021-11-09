8 действенных способов, которые помогут привлечь удачу в вашу жизнь

Астролог рассказала, на что нужно обратить внимание в своей квартире.

Люди часто стремятся привлечь в свою жизнь удачу и деньги всеми возможными способами. Например, для этого можно использовать специальные талисманы. Астрологи же считают, что привлечь счастье и удачу в свою жизнь можно, выполняя определенные действия.

Чтобы приовлечь удачу, здоровье и благосостояние необходимо, чтобы энергетика ци двигалась в нужном направлении, отмечает эксперт по фен-шуй и астролог Ангелина Русина. При чем это относится как к внешнему, так и к внутреннему миру человека.

Как притянуть счастье и удачу

Нельзя спать лицом к двери или отражаясь в зеркале . Так вы теряете положительную энергию.

. Так вы теряете положительную энергию. В доме обязательно должны быть чистыми окна . Тогда счастье и удача смогут легче попасть в ваш дом.

. Тогда счастье и удача смогут легче попасть в ваш дом. В дверном проеме не должно располагаться много вещей . Это отталкивает счастье и удачу.

. Это отталкивает счастье и удачу. Вода символизирует материальное благополучие, поэтому в доме должен присутствовать аквариум или фонтан .

. Нельзя накапливать дома мусор . Избавляйтесь от старых вещей, ведь они накапливают негативную энергетику.

. Избавляйтесь от старых вещей, ведь они накапливают негативную энергетику. Комнаты должны часто проветриваться , также обязательно нужно проводить дома влажную уборку, чтобы очистить дом и запустить в него новую энергию.

, также обязательно нужно проводить дома влажную уборку, чтобы очистить дом и запустить в него новую энергию. На востоке во всех помещениях размещают фруктовые ароматизаторы . Они считаются символом процветания и изобилия.

. Они считаются символом процветания и изобилия. Удачу также приносит денежное дерево. Очень важно правильно за ним ухаживать.

Ранее "Телеграф" писал, как хранить деньги в доме, чтобы они приумножались.