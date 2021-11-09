8 действенных способов, которые помогут привлечь удачу в вашу жизнь
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Астролог рассказала, на что нужно обратить внимание в своей квартире.
Люди часто стремятся привлечь в свою жизнь удачу и деньги всеми возможными способами. Например, для этого можно использовать специальные талисманы. Астрологи же считают, что привлечь счастье и удачу в свою жизнь можно, выполняя определенные действия.
Чтобы приовлечь удачу, здоровье и благосостояние необходимо, чтобы энергетика ци двигалась в нужном направлении, отмечает эксперт по фен-шуй и астролог Ангелина Русина. При чем это относится как к внешнему, так и к внутреннему миру человека.
Как притянуть счастье и удачу
- Нельзя спать лицом к двери или отражаясь в зеркале. Так вы теряете положительную энергию.
- В доме обязательно должны быть чистыми окна. Тогда счастье и удача смогут легче попасть в ваш дом.
- В дверном проеме не должно располагаться много вещей. Это отталкивает счастье и удачу.
- Вода символизирует материальное благополучие, поэтому в доме должен присутствовать аквариум или фонтан.
- Нельзя накапливать дома мусор. Избавляйтесь от старых вещей, ведь они накапливают негативную энергетику.
- Комнаты должны часто проветриваться, также обязательно нужно проводить дома влажную уборку, чтобы очистить дом и запустить в него новую энергию.
- На востоке во всех помещениях размещают фруктовые ароматизаторы. Они считаются символом процветания и изобилия.
- Удачу также приносит денежное дерево. Очень важно правильно за ним ухаживать.
Ранее "Телеграф" писал, как хранить деньги в доме, чтобы они приумножались.
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