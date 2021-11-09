Укр

Одному знаку Зодиака год Черного Тигра принесет испытания и трудности

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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В числе неудачников оказались Девы
В числе неудачников оказались Девы

Представителю этого знака необходимо всячески минимизировать риски.

Новый 2022-й год, который пройдет под знаком Черного Тигра, для некоторых знаков Зодиака будет непростым. Астрологи называют один знак Зодиака, которому в 2022-м году предстоит пройти через множество испытаний.

Как пишет "Клубер", трудности в новом году ожидают Дев. Представителям этого знака предстоит преодолеть множество взлетов и падений. События будут развиваться непредсказуемо, и вас будет непросто за ними угнаться. Лучше всего вам будет заранее настроиться на серьезные испытания.

Астрологи советуют вам проявлять осторожность как в личной, так и в профессиональной жизни. "Семь раз отмерь — один раз отрежь" — вот ваш девиз на 2022-й год. Ни в коем случае не принимайте скоропалительных решений и постарайтесь минимизировать риски. Представителям знака не стоит высовываться и лишний раз стараться себя показать. Лучше вам спокойно пересидеть сложные времена в зоне комфорта и не высовываться.

Как писал "Телеграф", ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым год Черного Тигра принесет удачу.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астролог
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