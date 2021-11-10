Укр

В год Черного Тигра один знак Зодиака обретет любовь: кто этот счастливчик

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Какому знаку Зодиака повезет в любви Новость обновлена 10 ноября 2021, 15:46
Какому знаку Зодиака повезет в любви

Овен в год Черного Тигра окажется в центре внимания противоположного пола.

Год Черного Тигра обещает принести определенным знакам Зодиака удачу и богатство, других же в новом году ждут испытания. Сегодня же астрологи называют знак Зодиака, которому в 2022-м году повезет обрести любовь.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

В течение всего 2022 года астрологи обещают представителям знака Овен массу восторженного внимания. Противоположный пол буквально не будет давать вам прохода, будучи не в силах устоять перед вашей харизмой. Используйте свое преимущество по-максимуму: знакомьтесь с новыми людьми, расточайте улыбки, общайтесь, развлекайтесь — и к вам потянутся все окружающие.

Особенно звезды рекомендуют быть активными тем представителям знака, которые пока еще находятся в поиске своей второй половинки. Однако даже тем, кто уже нашел свою любовь, звезды советуют побольше общаться с другими людьми. Легкий безобидный флирт не только не повредит вашим отношениям, но и поможет освежить их, сблизив вашу пару еще больше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой знак Зодиака станет главным счастливчиком 2022 года.

Теги:
#Гороскоп #Знак зодиака #Астролог
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