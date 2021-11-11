Укр

Эта вещь притягивает деньги в дом: астролог поделилась особым ритуалом

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Вам понадобится обычная свеча Новость обновлена 11 ноября 2021, 11:56
Вам понадобится обычная свеча

Чтобы привлечь в дом деньги, нужно провести просто ритуал со свечой, отмечает астролог.

Согласно учению фен-шуй определенные предметы способны привлекать финансовую удачу. Например, существуют талисманы, ношение которых способно притянуть к вам деньги, а сегодня мы поговорим о простом предмете, который способен притянуть в дом денежную энергию.

Эксперт по фен-шуй и астролог Ангелина Русина отмечает, что обычная свеча способна привлечь в дом финансовую энергию. Эксперт поделилась простым ритуалом, который необходимо для этого выполнить.

Итак, чтобы привлечь удачу процветания, эффект от которой продлится длительное время, астролог советует зажечь обычную свечу любого размера и цвета. Делать это астролог рекомендует 15-го ноября в час Свиньи (по солнечному времени с 21:00-23:00). Эксперт отмечает, что это время не подходит людям, рожденным в год Петуха. По прошествии этого времени свечу нужно погасить, после чего ее можно будет использовать еще несколько раз. Эксперт отмечает, что результат от этого ритуала будет не мгновенным, но зато длительным.

Ранее "Телеграф" писал, где нельзя хранить деньги, чтобы не обеднеть.

Теги:
#Гороскоп #Деньги #Астролог #Свеча
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