Укр

Карпович из "Папиных дочек" прокомментриовала роман с Прилучным

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Мирослава Карпович Новость обновлена 12 ноября 2021, 13:23
Мирослава Карпович

Актриса убеждена, что людей, которые искренне порадовались бы за нее и ее возлюбленного, мало.

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович в последнее время пропала из новостей о кино и давно не радует поклонников новыми ролями. Зато в новостях светской хроники актриса появляется с завидной регулярностью благодаря роману со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным.

В преддверии выхода первого за долгое время фильма "Друг на продажу" с Карпович в главной роли, актриса дала "МК" большое интервью, в котором прокомментировала и роман с Прилучным.

Актриса была немногословна и не стала выносить подробности своей личной жизни, отметив лишь, что счастье любит тишину. Пои этом Карпович отметила, что намеренно "никто ничего не скрывает", просто артистка убеждена, что немногие люди способны искренне за нее порадоваться и лучше их не раздражать. При этом Карпович отметила, что делиться с журналистами подробностями важных событий в своей жизни, вроде свадьбы или рождения детей, она также не намерена.

Как сообщал "Телеграф", о романе Мирославы Карпович с Павлом Прилучным стало известно год назад. Влюбленную пару заметили вместе на отдыхе, а на днях актеры вместе отдохнули в российском Сочи вместе с детьми Павла от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце.

Теги:
#Актриса #Актер #Павел Прилучный #Мирослава Карпович
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