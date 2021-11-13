Осенние, прыгающие и очень коварные: подборка лучших мемов и видео о котиках за неделю
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Хвостатые друзья знают, как в мгновение ока рассмешить человека
Человечество наблюдало за представителями семейства кошачьих сотни лет, прежде чем приручить. Теперь же сложно даже представить, чтобы мы делали без любимых мурлык, которые и прижмутся теплым бочком, и профилактический "кусь" сделают, и рассмешат.
Все верно, в "эфире" — очередная подборка лучших котиков недели, собранная журналистами "Телеграфа".
И начнем мы, пожалуй, с наиболее популярной нынче темы, а именно — сериала "Игра в кальмара". Даже если вы не смотрели ни единой серии, то не слышать об этой "кальмарной лихорадке" не могли никак. А вот герой нашего видео мог бы с легкостью обыграть каждого из персонажей истории, которые пытались заполучить главный приз.
Если же сериалы вам неинтересны, а вы больше любите наблюдать за природой, то найдется у нас в подборке и настоящая королева (или король) осени. Вы только посмотрите на эту потрясающую расцветку!
И к этому кошаку в пару можно сразу еще одного! Но он уже осенне-зимний, вам так не кажется?
А если кто-нибудь скажет, что осень — совсем не романтичная пора, то не следует слушать этого человека. Шуршание листьев под ногами, красивые деревья, прогулки по паркам и поцелуи украдкой… А котики готовы показать пример!
Согласитесь, приятно ведь проснуться и осознать, что сегодня никуда не нужно идти? Для чего еще нужны выходные, как не для такой довольной улыбки и отдыха?
Если же у вас таки выпал свободный день, то его отлично можно провести под любимую музыку. И послушать, и даже поподпевать… Лишь взгляните, как это здорово получается у этой кот-группы!
Но не забывайте о том, что котиков нужно кормить! Потому что промедление может стоить вам любимой пиццы…
…или сердечного приступа, если внезапно увидите подобное за собственной дверью.
Не забывайте, к слову, что многие кошачьи мастерски владеют искусством куся, а поэтому вам может действительно не поздоровиться!
Вполне возможно, коты даже весьма коварно попытаются оставить вас без последней рубашки…
Но, честно говоря, вы вряд ли это успеете заметить. Точнее того, кто это сделал — ведь он быстр, отважен и
слабоумен молниеносен.
Если же ваша душа просит еще милых зверюшек, то с удовольствием предлагаем вам ознакомиться с прошлой подборкой котиков недели. Больше пушистиков (разных сортов и мастей) можно найти в нашем Telegram-канале "Ми-ми-Телеграф".
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