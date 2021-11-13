Осенние, прыгающие и очень коварные: подборка лучших мемов и видео о котиках за неделю

Хвостатые друзья знают, как в мгновение ока рассмешить человека

Человечество наблюдало за представителями семейства кошачьих сотни лет, прежде чем приручить. Теперь же сложно даже представить, чтобы мы делали без любимых мурлык, которые и прижмутся теплым бочком, и профилактический "кусь" сделают, и рассмешат.

Все верно, в "эфире" — очередная подборка лучших котиков недели, собранная журналистами "Телеграфа".

И начнем мы, пожалуй, с наиболее популярной нынче темы, а именно — сериала "Игра в кальмара". Даже если вы не смотрели ни единой серии, то не слышать об этой "кальмарной лихорадке" не могли никак. А вот герой нашего видео мог бы с легкостью обыграть каждого из персонажей истории, которые пытались заполучить главный приз.

Если же сериалы вам неинтересны, а вы больше любите наблюдать за природой, то найдется у нас в подборке и настоящая королева (или король) осени. Вы только посмотрите на эту потрясающую расцветку!

И к этому кошаку в пару можно сразу еще одного! Но он уже осенне-зимний, вам так не кажется?

Пушистик может гордиться своей расцветкой

А если кто-нибудь скажет, что осень — совсем не романтичная пора, то не следует слушать этого человека. Шуршание листьев под ногами, красивые деревья, прогулки по паркам и поцелуи украдкой… А котики готовы показать пример!

Согласитесь, приятно ведь проснуться и осознать, что сегодня никуда не нужно идти? Для чего еще нужны выходные, как не для такой довольной улыбки и отдыха?

Если же у вас таки выпал свободный день, то его отлично можно провести под любимую музыку. И послушать, и даже поподпевать… Лишь взгляните, как это здорово получается у этой кот-группы!

Но не забывайте о том, что котиков нужно кормить! Потому что промедление может стоить вам любимой пиццы…

Ох уж эти коварные захватчики еды!

…или сердечного приступа, если внезапно увидите подобное за собственной дверью.

Не забывайте, к слову, что многие кошачьи мастерски владеют искусством куся, а поэтому вам может действительно не поздоровиться!

А где можно записаться в кусь-кусь-клан?

Вполне возможно, коты даже весьма коварно попытаются оставить вас без последней рубашки…

Но, честно говоря, вы вряд ли это успеете заметить. Точнее того, кто это сделал — ведь он быстр, отважен и слабоумен молниеносен.

Если же ваша душа просит еще милых зверюшек, то с удовольствием предлагаем вам ознакомиться с прошлой подборкой котиков недели. Больше пушистиков (разных сортов и мастей) можно найти в нашем Telegram-канале "Ми-ми-Телеграф".