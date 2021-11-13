Участие Украины в Miss World 2021 срывается: почему Александра Яремчук может не поехать на финал

Украина может пропустить финал "Мисс мира" в этом году из-за проблем с получением визы

Международный конкурс Miss World 2021, финал которого назначен на 19 декабря в Пуэрто-Рико, может состоятся без представительницы Украины. "Мисс Украина" Александра Яремчук до сих пор не получила американскую визу, тогда как подготовка к конкурсу и отборочный тур продлится почти месяц и начинается уже 19 ноября в Сан-Хуан.

Подробнее о ситуации "Телеграфу" рассказала глава пиар-службы комитета Национального конкурса "Мисс Украина" Иванна Лесик.

Так, победительница 30-го национального конкурса красоты "Мисс Украина" стала известна еще 21 октября. После чего начался сбор пакета документов, чтобы девушка вовремя прибыла на финал. Как известно, при въезде в Пуэрто-Рико гражданам Украины в обязательном порядке требуется американская виза.

"В связи с пандемией Посольство США в Украине очень долго рассматривает документы и мы до сих пор не можем назначить дату интервью. Нас просто игнорируют. Уже подключили Министерство иностранных дел, написали Генеральному Консулу. То есть вероятен такой прецедент, что Александра не сможет поехать представлять Украину на международном конкурсе", — рассказывает Лесик.

Прилететь на финал в Пуэрто-Рико не к 19 ноября, а позже – нельзя. Как поясняют в комитете, это обуславливается спецификой конкурса. Грандиозный финал в Сан-Хуан будет проходить не так, как национальный этап в Украине. В столицу съедутся девушки из около 100 стран и в течение месяца будут участвовать в конкурсах и благотворительных ужинах.

"На протяжение месяца наблюдают за тем, как участницы себя проявляют. То есть речь не о том, чтобы просто приехать и походить по сцене, — добавила Лесик. — Первый конкурс прошел в Британии в 1949 году, когда действительно замеряли параметры участниц. Но в ХХІ веке это конкурс не только про красоту. Победительница после финала с миссией ООН ездит по всему миру с благотворительными проектами".

Отметим, что украинская красавица сейчас усиленно готовится к финалу. Благотворительный проект Александры Яремчук связан с экологической тематикой и Чернобылем. А номер для творческого конкурса помогает ставить хореограф Дмитрий Жук (танцор балета Тины Кароль и неоднократный участник сезона "Танцев со звездами"). Хотя и Яремчук около 10 лет занималась народными танцами, новый стиль – контемп – ей дается непросто.

"Саша вся в синяках, но она очень смышленая и невероятно старается. И тут мы понимаем, что она может не полететь! Все плохо, потому что вице-мисс Луиза Филатова, которая, по идее, могла бы ее заменить, тоже не имеет американской визы. Мы уже даже обратились к организаторам с вопросом, может ли представлять Украину победительница Miss International Ukraine 2021 Ольга Шамрай (финал которого перенесен на 2022 год из-за COVID-19. – Ред.)", — описали ситуацию в комитете.

И пока участие Украины в финале "Мисс мира" оказалось под угрозой, продолжается подготовка нашей участницы. Помимо репетиций танца, активно продумываются костюмы Александры для финала. В частности, над национальным образом работает дизайнер Леся Патока.

Добавим, что подобный прецедент произошел с финалом конкурса "Мисс Украина Вселенная-2020", когда победительнице Елизавете Ястремской сначала отказали в американской визе. После долгих перипетий все же удалось уладить вопрос с документами и украинка представила нашу страну на финале в Майами, попав в ТОП-21.

Напомним, ранее журналисты выяснили, с кем может встречаться "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук и что известно о ее избраннике.