Выбросьте это немедленно: от каких вещей нужно избавиться к Новому году

Новый год, как правило, хочется начать с чистого листа

Перед Новым годом все пытаются завершить начатые дела, отдать долги, максимально навести порядок в домах, выбросить старые и ненужные вещи, чтобы освободить место для нового и лучшего в следующем году. Ведь новое обычно приходит на место старого, сообщает UkrMedia.

О важности уборки утверждают не только эзотерики, но и психологи. Они считают, что уборка помогает навести порядок и в жизни. Ведь разбирая полочки, мы работаем и с нашими мыслями.

Одежда

Если в вашем шкафу много вещей, которые вы не одеваете или они откровенно вам не нравятся — с ними стоит попрощаться. Такие вещи лучше отдать на благотворительность или в секонд-хенд, где они найдут свое предназначение. Но, ни в коем случае, не стоит складировать их дома.

Одежда, которая вам не нравится притягивает негатив

Старые бумаги и документы

Перед Новым годом эзотерики рекомендуют навести порядок и в документах. Следует все отсортировать и оставить только действительно важные. Если вы любите, собирать чеки из магазинов с предвидениями, или другие бумаги на память – лучше от них избавиться. Они могут сдерживать финансовый поток и оказывать негативное влияние на ваше материальное положение.

Посуда

Щербатые тарелки или чашки – не только опасность для вашего здоровья, но и приманка для проблем. С такими вещами однозначно стоит прощаться, а на их месте может появиться новая, гораздо более эстетичная посуда.

Вещи с плохими воспоминаниями

Если у вас дома есть красивая чашка, но всякий раз, когда вы ею пользуетесь, вспоминаете какую-то неприятную ситуацию — не стоит портить нервы и настроение. Лучше ее отдать на вторичную переработку, или кому-то подарить. Тогда вы сможете думать не о прошлых обидах, а о счастливых переменах в будущем.

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Лекарства

Регулярная проверка вашей аптечки – просто необходимость. Таким образом, вы никогда не используете испорченное лекарство, и всегда будете знать, что именно есть у вас дома.

Косметика

Еще один важный пункт – косметика. Косметику, у которой истек срок действия, или же декоративную косметику с испорченным внешним видом, не стоит переносить в Новый год. Это не только опасность для вашей кожи, но и накопление хлама в вашей косметичке.

Сломанные вещи

Вряд ли вы когда-нибудь воспользуетесь сломанной мышкой от компьютера, или прожженным ковриком. Есть вещи, которые уже не ремонтируются и лучше их не складировать на балконе или в гараже. Такие вещи не только больше не пригодятся, но и отбирают пространство в вашей квартире и вашей голове.

Сломанные вещи занимают много вашего пространства

Предметы, накапливающие энергетику

Амулеты, обереги и талисманы, которые вы давно используете, тоже необходимо менять, или, по крайней мере, обновлять. Такие вещи могут притягивать и задерживать негатив. Почти догоревшие свечи или запыленные гербарии не доставят вам радости в жизни.

Списки исполненных дел

Если вы записываете цели и задачи на текущий год, перед Новым годом лучше их выбросить. Попытайтесь максимально успеть выполнить все возможное, а от списка избавьтесь, даже если остались не вычеркнутые пункты. Лучше в Новом году с новыми силами и идеями написать новый.

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