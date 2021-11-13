"Знаменитые пис*ки": MARUV придумала бизнес на время сильного кризиса

Стартап, который спасет звезду в тяжелое время

Украинская певица MARUV (наст. имя Анна Корсун), выступление которой недавно сорвали победители "Евровидения-2021" Måneskin в Москве, заявила о желании создать такую страницу в OnlyFans, где за подписку можно было бы посмотреть на гениталии известных людей. 30-летняя артистка, которая предпочла работу в России, назвала это гениальным стартапом.

MARUV стала гостьей нового выпуска шоу "Вечерний Ургант".

По словам артистки, лично ей и ее балету очень часто присылают фото гениталий известные люди. Чтобы снимки просто так не пропадали, певица решила заработать на них оригинальным способом: за определенную плату давать людям возможность поглядеть на самую "главную штучку". Аккаунт на OnlyFans назывался бы "Знаменитые пис*ки".

Такая подработка, по словам MARUV, может спасти ее во время сильного кризиса.

Добавим, что украинская певица является частым гостем музыкальных мероприятий в России. В августе MARUV выступила на фестивале "Новая волна" в Сочи вместе с запрещенным в Украине Филиппом Киркоровым. Ранее певица стала судьей в талант-шоу "Суперстар! Возвращение", которое выходит на российском ТВ.