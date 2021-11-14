Не хуже кошек: веселые видео с бесстрашными кабанчиками, которые обязательно вызовут улыбку

Забавные хрюшки легко поднимут настроение

Несмотря на то, что среди домашних питомцев на первом месте зачастую находятся озорные кошки и непоседливые собаки, свинки тоже могут стать лучшим другом человека.

Чтобы вы в это поверили, "Телеграф" решил собрать подборку ярких хрюшек со всего мира, которые умиляют и веселят.

Разумеется, не всем удастся расположить к себе людей. Особенно в ситуации, когда украинцы живут в ожидании зимы, а симпатичные кабанчики купаются в океанской воде на экзотических островах. Но вы только взгляните, насколько они кайфуют от такого отдыха!

Некоторым, к слову, нравится больше привычная нам природа — леса, речки… Правда в том, чтобы застрять посреди водоема на плоту, не так уж и много романтики, эх. Но зато можно спеть!

Каждый по-своему справляется с жизненными вызовами

А вы когда-нибудь задумывались о том, насколько свинки быстрые? Во всяком случае, на открытой местности они точно способны перегнать и человека, и даже кота!

Да что там кота?! В дикой природе он способен бежать быстрее льва, что заставит последнего искренне ох… удивиться!

Хотя, вполне возможно, в квартире вы за ними тоже не угонитесь…

Есть в нашей подборке еще один супер-быстрый свин. Вполне возможно, что он является таким себе Флэшем из мира кабанчиков, но мы бы скорее дали ему другую характеристику. Наиболее четко это животное, по нашему мнению, опишет фраза: "Я ночь, я страх, я ми-ми-ми!"

К слову, иногда такие ми-ми-ми бывают и не слишком полезными для человека в плане ведения хозяйства. Как можно понять со следующего ролика (осторожно, нецензурная лексика, поэтому строго 18+!), порой кабаны являются едва ли не главными вредителями полей. Впрочем, с людьми им все равно не сравнится.

Напоследок же покажем одну из самых милых свинок, которая, пожалуй, очень хочет быть похожей на своих быстрых сородичей. И у неё это практически получается — даже несмотря на коварный скользкий пол, который пытается держать её подальше от любимой еды.

К слову, сразу после наших видео с закрученными хвостиками вы можете узнать, какие же котики вошли в топ-подборку видео от "Телеграфа" на этой неделе.