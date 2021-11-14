Пять чистых вещей дома, которые охарактеризуют вас как хорошую хозяйку

Если нет времени на уборку дома, некоторые вещи все равно должны быть чистыми

Всем нравится уют и чистота дома, однако, не всегда есть время и возможность навести порядок. "Телеграф" знает, какие именно вещи укажут на аккуратность хозяйки.

Чистая обувь

Обувь — первая вещь, которая бросается в глаза при встрече. Чистая и ухоженная обувь сразу производит хорошее первое впечатление о человеке. При входе в дом действует такой же принцип: грязные ботинки или туфли сразу испортят общий вид идеально чистого коридора. Лучше протрите обувь сразу после того, как вернулись с улицы, сообщают СМИ.

Чистая посуда

Посуду также лучше мыть сразу после еды. Во-первых, у вас не собирается гора грязных тарелок. Во-вторых, остатки пищи не успеют засохнуть на тарелках. А также в квартире не будет неприятного запаха. Хорошей помощницей в этом вопросе может стать посудомойная машина.

Чистота дома производит хорошее впечатление о хозяевах

Застеленная кровать

Больше всего внимания в спальне привлекает кровать. Особенно, если она еще и не застелена. Не стоит откладывать это дело на потом, чтобы не забыть совсем.

Сложенные вещи

Даже идеально вымытый пол не спасет ситуацию, если по всей комнате разбросаны вещи. Лучше собрать все вещи и сложить в шкаф. Это не займет много времени, но общее впечатление от обстановки дома будет гораздо лучше.

Чистые поверхности

Поверхности мебели очень хорошо видны. Иногда на них можно увидеть крошки от еды или пыли. Очень важно навести порядок и там. А на кухне поверхности лучше вытирать сразу после еды. Тогда и внешний вид будет идеальным, и вы избавитесь от неприятного запаха еды.

Ранее, "Телеграф" писал какое растение притягивает деньги в дом.