Елизавета II пропустила воскресную службу памяти погибших на войне из-за проблем со здоровьем
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 53
Королева Великобритании снова пропустила публичный выход.
Королева Елизавета II начала все чаще пропускать различные публичные выходы из-за проблем со здоровьем. После того как Елизавета II провела ночь в больнице, врачи рекомендовали ей отдыхать.
14 ноября королева должна была уже провести свой первый официальный выход: посетить поминальной службы возле военного мемориала Кенотаф в Лондоне. Но за несколько часов до мероприятия представители королевы сообщили, что Елизавета II пропустит его.
Об этом сообщает Sky News.
Причиной этого стало здоровье монарха — Елизавета II потянула спину.
Вместо Елизаветы II венок возле мемориала Кенотаф возложил ее сын принц Чарльз.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз. На этот раз правнучку подарила принцесса Беатриса Йоркская, которая родила девочку.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-