Укр

Елизавета II пропустила воскресную службу памяти погибших на войне из-за проблем со здоровьем

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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На поминальную службу пришли принц Чарльз с герцогиней Камиллой, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Новость обновлена 14 ноября 2021, 17:53
На поминальную службу пришли принц Чарльз с герцогиней Камиллой, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Королева Великобритании снова пропустила публичный выход.

Королева Елизавета II начала все чаще пропускать различные публичные выходы из-за проблем со здоровьем. После того как Елизавета II провела ночь в больнице, врачи рекомендовали ей отдыхать. 

14 ноября королева должна была уже провести свой первый официальный выход: посетить поминальной службы возле военного мемориала Кенотаф в Лондоне. Но за несколько часов до мероприятия представители королевы сообщили, что Елизавета II пропустит его. 

Об этом сообщает Sky News.

Причиной этого стало здоровье монарха — Елизавета II потянула спину. 

Вместо Елизаветы II венок возле мемориала Кенотаф возложил ее сын принц Чарльз.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз. На этот раз правнучку подарила принцесса Беатриса Йоркская, которая родила девочку.

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