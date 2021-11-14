Елизавета II пропустила воскресную службу памяти погибших на войне из-за проблем со здоровьем

Королева Великобритании снова пропустила публичный выход.

Королева Елизавета II начала все чаще пропускать различные публичные выходы из-за проблем со здоровьем. После того как Елизавета II провела ночь в больнице, врачи рекомендовали ей отдыхать.

14 ноября королева должна была уже провести свой первый официальный выход: посетить поминальной службы возле военного мемориала Кенотаф в Лондоне. Но за несколько часов до мероприятия представители королевы сообщили, что Елизавета II пропустит его.

Об этом сообщает Sky News.

Причиной этого стало здоровье монарха — Елизавета II потянула спину.

Вместо Елизаветы II венок возле мемориала Кенотаф возложил ее сын принц Чарльз.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз. На этот раз правнучку подарила принцесса Беатриса Йоркская, которая родила девочку.