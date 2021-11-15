Укр

Самые популярные ошибки в приготовлении макарон

Автор
Яна Мосийчук
Дата публикации
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Автор
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Спагетти – отличный вариант ужина Новость обновлена 15 ноября 2021, 17:20
Спагетти – отличный вариант ужина

Стоит знать лишь несколько секретов, чтобы приготовить вкуснейшие макароны

Спагетти с мясом идеальный вариант обеда или ужина. Но далеко не каждый знает как правильно их приготовить.

Кулинар Тифен Кампе и директор Национального научно-исследовательского агрономического института Эрве Тис объяснили основные ошибки во время приготовления макарон, сообщает lefigaro.fr.

Во время приготовления макарон одной из самых распространенных ошибок является добавление растительного масла в воду. Поскольку из-за своей структуры оно не растворяется в воде, а поднимается на верх и остается на стенках кастрюли. Это бессмысленно.

Тифен Кампе советует использовать для приготовления кастрюлю или сотейник побольше, и лучше варить в большом количестве воды (полтора литра ориентировочно на сто грамм макарон). Также важной ошибкой является постоянное помешивание. По словам экспертов, нет необходимости постоянно перемешивать, достаточно лишь время от времени, что макароны не прилипали к кастрюле.

Очень важно дождаться, когда вода в кастрюле вскипит, и тогда погружать макароны. Таким образом, получится правильно приготовить блюдо и точно знать, когда они сварятся.

Соль необходимо добавлять в последние минуты приготовления. Тогда она равномерно растворится сначала в воде, а затем и макароны поглотят ее.

Теги:
#Спагетти #Готовка #Готовка обеда #Макароны на ужин #Макарони #Популярні помилки
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