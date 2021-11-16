Топ-10 самых бесполезных вещей на кухне

Иногда реклама заставляет хозяек покупать различные кухонные принадлежности, но в быту они оказываются не такими нужными и полезными, как ожидалось

На прилавках магазинов постоянно появляются новые кухонные приборы, и хозяйки, стараясь быть в тренде, стараются как можно скорее получить обновку. Правда, со временем оказывается, что не все трендовые приборы на самом деле так удобны и полезны, как говорят в рекламе. А иногда они приносят больше вреда, чем пользы.

Подборку таких кухонных принадлежностей собрал AdMe.

Посуда из тефлона

Посуда с антипригарным покрытием помогает ускорить процесс готовки, экономит масло для жарки, да и мыть ее очень легко. Когда на полках магазинов появились сковородки с тефлоновым покрытием, они вмиг стали желанными для хозяек во всем мире. Но все оказалось не так гладко – спустя некоторое время исследования показали, что такая посуда очень токсична и приготовленная на ней еда может быть очень опасной для здоровья людей.

Банки со специями

Набор баночек для специй на кухне на первый взгляд кажется очень хорошей идеей, как минимум, благодаря специальным емкостям вы сможете привести в порядок много видов специй. Но на практике оказывается, что чаще всего вы будете пользоваться несколькими видами специй, а остальные баночки будут пылиться, под ними будет скапливаться пищевой мусор, а внутри могут заводиться насекомые. В итоге, чаще всего, большинство приправ может уйти в мусорное ведро, а иногда – прямо с банками.

Читайте также: Категория Lifestyle Как отличить вареное яйцо от сырого: простые способы Есть несколько способов как отличить сырое яйцо от вареного

Тканевые шторы

Неотъемлемой частью уюта для многих из нас являются шторы, но кухня не то место, где стоит заморачиваться над их дизайном. Это связано с тем, что здесь они будут скорее пачкаться, чем в других комнатах, впитывать запахи еды, а также на них могут появляться жирные пятна.

Альтернативой традиционным шторам могут стать рулонные или жалюзи. Их можно будет протирать мыльным раствором и не усложнять себе жизнь лишней работой.

Пластиковые кухонные принадлежности

Пластиковые ложки, лопатки и венчики очень часто поселяются на наших кухнях благодаря своему удобному дизайну и низкой цене. Но они не так практичны, как это может показаться на первый взгляд. Пластиковой посудой нельзя пользоваться, когда вы готовите горячие блюда, потому что вы не можете быть уверены, из чего они изготовлены – некоторые виды пластика очень токсичны и могут попадать в организм человека.

Сильнодействующая бытовая химия для уборки

Полки магазинов заполнены огромным количеством бытовой химии, а реклама говорит, что те или иные средства способны справиться с любыми загрязнениями. Но и здесь все не так гладко – некоторые средства не сочетаются друг с другом, а хранить их рядом с духовкой или местом, где вы кушаете, также не безопасно. Лучше всего хранить все моющие и чистящие средства в отдельном месте, где их не смогут достать дети и домашние животные.

Силиконовый держатель для губок

Силиконовый держатель для губки тоже оказался не таким практичным, как рассказывают в его рекламе. При длительном использовании на нем скапливаются загрязнения, которые очень сложно отмыть, а капли воды, которые постоянно остаются на нем, способствуют появлению плесени.

Читайте также: Категория Рецепты Как правильно собирать и готовить грибы (инфографика) При готовке грибов необходимо соблюдать важные правила.

Сковорода-гриль

Сковорода гриль изначально должна была стать альтернативой для барбекю, но по факту это та же сковородка, которая позволяет готовить мясо с имитацией полосок от решетки. Кроме того, не все блюда можно готовить в такой посуде, а мыть ее намного сложнее, чем традиционную сковороду.

Алюминиевая фольга

Исследования показали, что готовить продукты в алюминиевой фольге может быть не безопасно. Во время запекания частички алюминия попадают в еду, а с ней – и в наш организм, при этом, в небезопасном для человека количестве.+

Керамическая посуда

Исследования показали, что кушать из керамической посуды может быть опасно, а использовать ее лучше для декора. Но еду лучше подавать в посуде из других материалов.

Силиконовые формы для выпекания

Во время выпекания кексов в силиконовых формах, они становятся более влажными и бледными. Кроме того, во время приготовления, на таких формах чаще, чем на металлических остаются мелкие частицы еды и жир, а также их сложнее мыть.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, какие признаки выдают плохую хозяйку.