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Почему в доме строго запрещено держать "денежное дерево": названа неожиданная причина

Автор
Яна Мосийчук
Дата публикации
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Автор
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Денежное дерево обладает сильной энергетикой Новость обновлена 17 ноября 2021, 13:42
Денежное дерево обладает сильной энергетикой

"Денежное дерево" достаточно неприхотливое в уходе

Толстянка, или "денежное дерево" по-народному — комнатное растение, которое притягивает деньги в дом и финансовый успех. Но не всем можно держать ее дома, чтобы не навредить себе.

В первую очередь, стоит заметить, что это растение ядовитое. В листьях толстянки содержится мышьяк — естественный и очень опасный яд. Держите ее подальше от детей и домашних любимцев. Симптомами отравления являются рвота, диарея, отсутствие аппетита и сильная жажда, сообщает radiotrek.rv.ua.

Большинство людей ждет от этого растения богатство и легкие деньги, но владения толстянкой может грозить бедностью и страданиями. Считается, что гибель "денежного дерева" принесет владельцам финансовый крах и безденежье. Такие вести очень пугают людей.

Толстянка – символ финансового успеха и достатка
Толстянка – символ финансового успеха и достатка

Толстянка — суккулент, и она несет в себе женскую энергетику. Если у вас в доме много суккулентов, то образуется избыток женской энергии, что приводит к апатии, пессимизму и агрессии в семье.

Также растение может нести психологическую опасность. Большинство людей после покупки "денежного дерева" ждут, что деньги будут "падать с неба", а когда этого не происходит — впадают в длительную депрессию.

Ранее "Телеграф" сообщал кому не стоит держать дома вазон рождественский.

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#Вазоны #Вазон #Прикмети #Народні прикмети
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