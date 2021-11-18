Самые неприхотливые комнатные растения: оценят даже ленивые хозяйки

Если вы любите комнатные растения, но не можете себя заставить систематически ухаживать за ними, то можете выбрать для себя непривередливые цветы

Комнатные растения добавляют свежести и делают наше жилье более уютным. Взамен они требуют только немного времени для ухода за ними. Правда, есть растения, которые не стоит держать в комнате, где вы спите. В то же время есть хозяйки, которые любят цветы, но постоянно забывают их поливать, вовремя пересаживать или прятать от агрессивных солнечных лучей.

Для таких хозяек supersadovnik.ru сделал подборку растений, которые прекрасно себя чувствуют в квартирах с сухим воздухом, когда не получают достаточно света или получают его с избытком и когда их забывают регулярно поливать.

Алоэ

Наверное, в доме каждой хозяйки на постсоветском пространстве находилось место для алоэ. Несмотря на то, что растение не отличается красотой, его полезные свойства и выносливость покоряли сердца хозяек. Алоэ способно переносить как жару, так и холод, и тень, и солнечные лучи, и длительное отсутствие полива.

Каланхоэ

Еще одним народным доктором, который у многих живет на подоконнике, является каланхоэ. Это растение, так же как и алоэ, отлично переживает, когда его долго не поливают. При этом цветок довольно симпатично выглядит на подоконнике, особенно в период цветения.

Толстянка, или крассула

Толстянку, или красулу также называют в народе "денежное дерево". Этот цветок не любит частого полива, а также его не обязательно постоянно пересаживать – достаточно раз в год делать ему стрижку.

Хавортия или гаворция

Хавортии или гаворции (Haworthia) является идеальным растением для лентяев. Эти цветы не нужно ставить на хорошо освещаемое место и постоянно поливать.

Молочай, эуфорбия

Молочай (эуфорбия) можно смело назвать одним из наиболее живучих растений. К тому же, это может быть цветок совершенно разной формы – и низкорослые деревья, и колючие кустарники-гиганты, и стеблевые суккуленты, а также однолетние и многолетние травы. От похожих растений они отлиаются тем, что выделяют млечный сок, который содержит каучук, аминокислоты, эфирные масла, сахара и смолы. Есть в составе их сока и очень вредный эуфорбин, который способен вызывать ожоги, воспаления слизистых оболочек глаз, носа, нарушение функций желудочно-кишечного тракта. Несмотря на то, что эти растения можно не пересаживать несколько лет, во время этого процесса лучше надеть перчатки.

Сансевиерия, или щучий хвост

Благодаря расцветке сансевиерия получила в народе множество названий: "щучий хвост", "тещин язык", "змеиная кожа", "африканская конопля". Благодаря структуре листьев, этот цветок также можно оставлять на длительное время без полива.

Герань, или пеларгония

Одним из наиболее красивых неприхотливых растений является пеларгония. Этот цветок не требует особых условий содержания, но он постоянно радует хозяев своим цветением. Правда, чтобы цветок радовал обильным цветением и красивой формой, его необходимо регулярно пересаживать и обрезать. Если этого не делать его цветы просто будут чуть меньше.

Орхидеи: фаленопсис

Многие хозяйки считают орхидеи очень хлопотными растениями, требующими особого ухода. На само же деле, этот цветок нужно поливать раз в несколько недель и прятать от прямых солнечных лучей. Но когда у него начинается период цветения, то нежные бутоны держатся на цветоносе не менее трех месяцев.

Хойя

Хойя часто растет в общественных местах, что указывает ее неприхотливость. Как и все комнатные растения цветок нужно пересаживать хотя бы раз в несколько лет и не забывать время от времени умеренно поливать.

Декабрист

Декабрист, который в народе также называют "рождественским кактусом", имеет научное название шлюмбергера. Этот цветок прекрасно обходится без яркого освещения и замечательно растет в нескольких метрах от окна. Также это растение хорошо переносит холодные температуры.

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