Экстренный ремонт крана: лайфхаки с зубной нитью, о которых вы даже не догадывались

Зубная нить поможет легко и безболезненно снять обручальное кольцо.

Некоторые вещи в хозяйстве могут применяться не только по прямому назначению, но и в других сферах хозяйства, и в этом их уникальность. Недавно "Телеграф" рассказывал о лайфхаках с пищевой пленкой, а сегодня расскажем об интересных способах применения зубной нити.

Вместо кулинарной нити

В кулинарии есть такое понятие, как "кухонная нить" — это специальная термостойкая нить, которую используют при запекании мясных рулетов, рыбы или птицы, которые нужно связать или просто обмотать. Если на момент приготовления у вас нет такой нити, то ее легко заменит зубная.

Ремонт крана

Если дома протекает кран, а вас раздражает звук падающих капель, в помощь придет зубная нить. Вам необходимо обмотать зубной ниткой аэратор (носик крана), а другой конец нити опустить в раковину. Таким образом, вода будет тихонько стекать в умывальник, пока не придет мастер.

Нарезка продуктов

С помощью зубной нити достаточно удобно нарезать сыр, или бисквитный рулет. Также зубной нитью можно разрезать бисквит на равные части. Некоторые хозяйки это делают с помощью обычной нитки для шитья, но по сравнению с зубной, она намного тоньше и велика вероятность, что она быстро порвется. Зубная нить придет вам на помощь, если, например, печенье в духовке пристало к пергаменту. Следует провести зубной нитью между печеньем и пергаментом, и оно легко отделится и ничего не раскрошится.

Зубной нитью удобно и легко нарезать сыр

Сушка грибов и фруктов

Еще один полезный совет для хозяек – сушка фруктов и грибов на зубной нити. Вы можете легко нанизывать кусочки яблок, груши или другие фрукты на нить и вешать для сушки. Также зубной нитью легко завязывать пучки трав и зелени.

На зубной нити можно сушить грибы и фрукты.

Не снимается обручальное кольцо

Если у вас не снимается обручальное кольцо, в этой ситуации также может помочь зубная нить. Вам нужно осторожно протянуть зубную нить под кольцом и зажать этот конец одним пальцем руки. А второй конец нити обмотать вокруг пальца с кольцом, начиная от кольца до ногтя. После этого возьмите продвинутый конец и не торопясь начните разматывать нить, а кольцо будет медленно сползать по пальцу.

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