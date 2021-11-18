Без Уильяма - никто: Кейт Миддлтон заставили соблюдать "унизительное" правило королевского этикета

Особенности иерархии в королевской семье довольно сложны

Кейт Миддлтон — одна из самых высокопоставленных членов королевской семьи, но даже она обязана соблюдать некоторые несправедливые, по отношению к себе, правила протокола. Так, супруга будущего короля Великобритании принца Уильяма должна кланяться принцессам Беатрис и Евгении, несмотря на то, что она старше их по возрасту и считается будущей королевой-консортом. Почему все так?

Об этом пишет The Daily Express.

39-летняя герцогиня Кембриджская не является прямым потомком королевской семьи. Когда она со своим мужем, герцогом Кембриджским, Евгения и Беатрис делают ей реверанс, поскольку она принимает положение своего мужа. Однако, когда она не с принцем Уильямом, Кейт должна кланяться всем принцессам, получившим свои титулы при рождении.

На фото: принцессы Евгения и Беатрис

То же самое требуется от Кейт, когда она встречается с любым из четырех детей Елизаветы II, но от нее не требуется кланяться их партнерам. Например, от нее потребуют сделать реверанс принцессе Анне, но ей не нужно будет кланяться мужу Анны — сэру Тимоти Лоренсу.

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Когда же герцогиня Кембриджская в конечном итоге станет королевой-консортом, она не должна будет никому кланяться, а все остальные члены королевской семьи обязаны будут сделать реверанс при встрече с ней.

Добавим, что когда старший сын Кейт и Уильяма, принц Джордж, взойдет на престол, Кэтрин необходимо будет делать реверанс перед ним, так как правила обязывают приветствовать короля всем находящимся в помещении, включая и родную мать.

Напомним, что свободолюбивой американке, супруге принца Гарри Меган Маркл, пришлось несладко при британском королевском дворе. В недавнем интервью бывшая актриса призналась, что отказ от королевских обязанностей привел к улучшению ее психического здоровья. По словам Меган, живя с мужем в США, она стала себя чувствовать намного лучше.