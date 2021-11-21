Укр

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных: история, традиции, запреты, поздравления

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Михайлов день имеет фиксированную дату празднования.
Михайлов день имеет фиксированную дату празднования.

21 ноября лучше не ссориться, никого не осуждать, чтобы не настигла болезнь или горе.

В воскресенье, 21 ноября, православная церковь отмечает великий христианский праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Архангел Михаил считается главнейшим из ангелов, в число которых входят Гавриил, Уриил, Варахаил, Иегудиил, Рафаил, Селафиил и Иеремиил. По преданию, именно он победил сатану, сбросив его и других падших духов с небес. 

История праздника

Праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных был установлен в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, после утверждения православного почитания ангелов. 

Так, как ранее Новый год начинался с марта, в честь 9 ангельских чинов Собор Архистратига Михаила отмечался в ноябре, то есть на девятый месяц нового года.

Традиции праздника

В этот день, согласно поверьям, нельзя делать никакую работу в корыстных целях, да и в принципе желательно не делать никакую тяжелую работу. 

Считается, что после Михайлова дня морозы начинают усиливаться.

Так как к этой поре сельскохозяйственные работы заканчивались, то наши предки на протяжении недели веселились, проводя различные застолья и пиры. 

Что можно и нужно сделать 21 ноября

  1. В Михайлов день желательно помолиться архангелу Михаилу. В народе верят, что святой способен защитить от бед, неудач и нечистых сил. Также, архангелу молятся с просьбой защитить от врагов, воров, зла, стихийных бедствий и войны.
  2. Необходимо посетить церковь.
  3. 21 ноября нужно пригласить гостей, для которых стоит подготовить пышный стол. 

Чего нельзя делать 21 ноября

  • В Михайлов день категорически запрещено мыть голову. 
  • Нельзя рубить дрова.
  • Запрещено отказывать людям в просьбах о помощи. 
  • Не желательно вступать в конфликты и спорить с окружающими.

Отметим, что для украинцев архангел Михаил – особенно важен, ведь именно он является покровителем столицы Украины – Киева.

Поздравления с Собором Архистратига Михаила 

Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.

Теги:
#Праздник #Собор Архистратига Михаила #Архангел #Архангел Михаил #Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных
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