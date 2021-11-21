Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных: история, традиции, запреты, поздравления
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 59
21 ноября лучше не ссориться, никого не осуждать, чтобы не настигла болезнь или горе.
В воскресенье, 21 ноября, православная церковь отмечает великий христианский праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Архангел Михаил считается главнейшим из ангелов, в число которых входят Гавриил, Уриил, Варахаил, Иегудиил, Рафаил, Селафиил и Иеремиил. По преданию, именно он победил сатану, сбросив его и других падших духов с небес.
История праздника
Праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных был установлен в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, после утверждения православного почитания ангелов.
Так, как ранее Новый год начинался с марта, в честь 9 ангельских чинов Собор Архистратига Михаила отмечался в ноябре, то есть на девятый месяц нового года.
Традиции праздника
В этот день, согласно поверьям, нельзя делать никакую работу в корыстных целях, да и в принципе желательно не делать никакую тяжелую работу.
Считается, что после Михайлова дня морозы начинают усиливаться.
Так как к этой поре сельскохозяйственные работы заканчивались, то наши предки на протяжении недели веселились, проводя различные застолья и пиры.
Что можно и нужно сделать 21 ноября
- В Михайлов день желательно помолиться архангелу Михаилу. В народе верят, что святой способен защитить от бед, неудач и нечистых сил. Также, архангелу молятся с просьбой защитить от врагов, воров, зла, стихийных бедствий и войны.
- Необходимо посетить церковь.
- 21 ноября нужно пригласить гостей, для которых стоит подготовить пышный стол.
Чего нельзя делать 21 ноября
- В Михайлов день категорически запрещено мыть голову.
- Нельзя рубить дрова.
- Запрещено отказывать людям в просьбах о помощи.
- Не желательно вступать в конфликты и спорить с окружающими.
Отметим, что для украинцев архангел Михаил – особенно важен, ведь именно он является покровителем столицы Украины – Киева.
Поздравления с Собором Архистратига Михаила
Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-