Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных: история, традиции, запреты, поздравления

21 ноября лучше не ссориться, никого не осуждать, чтобы не настигла болезнь или горе.

В воскресенье, 21 ноября, православная церковь отмечает великий христианский праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Архангел Михаил считается главнейшим из ангелов, в число которых входят Гавриил, Уриил, Варахаил, Иегудиил, Рафаил, Селафиил и Иеремиил. По преданию, именно он победил сатану, сбросив его и других падших духов с небес.

История праздника

Праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных был установлен в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, после утверждения православного почитания ангелов.

Так, как ранее Новый год начинался с марта, в честь 9 ангельских чинов Собор Архистратига Михаила отмечался в ноябре, то есть на девятый месяц нового года.

Традиции праздника

В этот день, согласно поверьям, нельзя делать никакую работу в корыстных целях, да и в принципе желательно не делать никакую тяжелую работу.

Считается, что после Михайлова дня морозы начинают усиливаться.

Так как к этой поре сельскохозяйственные работы заканчивались, то наши предки на протяжении недели веселились, проводя различные застолья и пиры.

Что можно и нужно сделать 21 ноября

В Михайлов день желательно помолиться архангелу Михаилу. В народе верят, что святой способен защитить от бед, неудач и нечистых сил. Также, архангелу молятся с просьбой защитить от врагов, воров, зла, стихийных бедствий и войны. Необходимо посетить церковь. 21 ноября нужно пригласить гостей, для которых стоит подготовить пышный стол.

Чего нельзя делать 21 ноября

В Михайлов день категорически запрещено мыть голову.

Нельзя рубить дрова.

Запрещено отказывать людям в просьбах о помощи.

Не желательно вступать в конфликты и спорить с окружающими.

Отметим, что для украинцев архангел Михаил – особенно важен, ведь именно он является покровителем столицы Украины – Киева.

Поздравления с Собором Архистратига Михаила

Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.