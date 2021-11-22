Топ-10 дел, которые нужно обязательно выполнить до Нового года

Часто мы забываем о, казалось бы, банальных вещах, которые способны сделать нас на самом деле счастливыми, а Новый год – отличный повод задуматься об этом

До Нового 2022 года осталось чуть больше месяца и этого времени вполне достаточно для того, чтобы успеть закончить все дела уходящего года. Большинство людей воспринимают начало года, как определенный рубеж, когда начинается новый жизненный этап и можно все начать сначала. Тем более, отечественные власти предусмотрели кучу праздничных дней.

"Телеграф" собрал список из 10 важных дел, которые стоит сделать до конца нынешнего года, чтобы начало 2022-го на самом деле было приятным и хорошим.

1. Заняться своим здоровьем

В Новый год лучше войти с уверенностью, что с вами все в порядке, что вас ничего не беспокоит и можно спокойно покорять новые горизонты.

2. Привести себя в порядок

Многие, особенно представительницы прекрасного пола, согласятся, что когда ты доволен собой, то и все остальные проблемы и заботы кажутся не такими уж и серьезными. Когда мы уверены в себе, то нам проще справляться с любыми делами. Поэтому до праздника стоит сходить на различные бьюти-процедуры, а если вы недовольны своими формами, то в течение месяца вы успеете привести в порядок и свою фигуру.

3. Раздать долги

Народные приметы гласят, что все долги стоит отдавать до Нового года. Поэтому постарайтесь максимально рассчитаться со всеми, ком вы что-то должны. Пусть не получится сделать это на все 100%, но лучше так, чем совсем никак. Это касается не только финансовых вопросов. Также стоит доделать все дела, которые у вас накопились в течение текущего года, в том числе и на работе.

4. Избавиться от ненужных вещей

Мы сами не замечаем того, как наш дом постепенно наполняется вещами, которыми мы практически не пользуемся. Согласно народным приметам, когда наш дом, а соответственно и жизнь, заполнены хламом, то мы не оставляем места для чего-то нового и хорошего.

5. Спланировать праздник и расходы на него

Планирование праздничных выходных лучше не оставлять на последние дни. Обычно, в канун нового года в магазинах можно увидеть толпы людей, которые пытаются купить все необходимое. Если же вы начнете покупать продукты, подарки, наряд и украшения для дома, то сможете подготовиться к встрече Нового года без лишней суеты и в спокойной обстановке. Тем более, 30 и 31 декабря будете гордиться собой за то, что не оставили все на последний момент.

6. Подготовить подарки

Подумать о подарках стоит заранее, чтобы, во-первых, ни о ком не забыть, а во-вторых – найти желаемые вещи по приятной цене. В канун нового года очень многие товары продаются по скидкам, и вы сможете порадовать близкого человека желаемым подарком и при этом хорошо сэкономить.

7. Украсить дом

Праздничные украшения в доме создают праздничное настроение, тем более, если вы начнете спокойно и заранее добавлять разные приятные милые безделушки, которые вас радуют.

8. Поблагодарить себя

Психологи говорят, что самый главный человек в вашей жизни – это вы сами, поэтому очень важно благодарить себя за все. Скорее всего, в течение года вы старались делать все так, чтобы все сложилось максимально хорошо. Тем более, было много моментов, когда вы были довольны собой и гордились, что все получилось именно так, как вы хотели, или даже лучше.

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9. Переосмыслить свои неудачи

Вы вряд ли планировали свои неудачи, а скорее всего – они случались на фоне независящих от вас обстоятельств. Подумайте о том, что стало причиной неудачных моментов и что вы могли сделать для того, чтобы избежать негатива. Скорее всего, вы сможете найти ответы на вопросы, которые вас беспокоят, и уже в новом году не допустите подобных ошибок.

10. Отпустить обиды и негатив уходящего года

Нас окружает много людей, с которыми иногда приходится общаться в моменты, когда меньше всего хочется. Некоторые говорят неприятные для нас вещи, некоторые – целенаправленно нас обижают. Но стоит помнить, что это их выбор, а мы сами решаем, обижаться или нет. Каждый из нас может просто выслушать неприятные вещи и жить дальше свою жизнь. Да и зачем оно надо, тянуть в новый год обиды и негатив?

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что нужно сделать водным знакам зодиака, чтобы защититься от негатива и привлечь удачу в год Черного Тигра.