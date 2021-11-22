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Притянут удачу и деньги: какие талисманы носить огненным знакам Зодиака в год Черного Тигра

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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2022 год обещает энергетически благоприятный период Новость обновлена 22 ноября 2021, 10:03
2022 год обещает энергетически благоприятный период

Обереги для огненных знаков Зодиака в год Черного Тигра.

Белый Металлический Бык, который является символом 2021 года, совсем скоро сдаст "пост" своему приемнику — талисману 2022 года Черному Водяному Тигру. Так, как стихия года Вода, то огненным знакам Зодиака удача не помешает.

Чтобы 2022 год прошел под эгидой удачи, счастья и богатства, "Телеграф" предлагает Вам узнать, какими талисманами стоит "обзавестись" огненным знакам Зодиака. 

Источник: astrorok.ru

Талисманы для Овна 

Энергию Овнов в 2022 году усилят оттенки мистики и волшебства: то есть лиловая палитра. Поэтому представителям знака нужно добавить в гардероб вещи цвета индиго и лаванды. Также хорошим оберегом станут такие натуральные камни: аметист, флюорит, чароит, кунцит, сиреневая шпинель и иолит.

Неплохо обратить внимание на источники приятных запахов: ароматические масла и благовония с колдовскими восточными нотами: сандал, мирра, ладан, камфара и стиракс.  

Талисманы для Льва 

Символом позитивных энергий для Львят станет падающая вода, что значит, что различные декоративные фонтаны и водопады, чаши, вазы, изысканные чайные сервизы — это талисманы для этого знака Зодиака. 

Также, удачу принесут и двухцветные и полихромные камни: оникс, агат, тигровый глаз, кошачий глаз, титаниум, радужный аметрин, "арбузный" турмалин, многоцветный опал "арлекин". Помимо этого, хорошими талисманами станут и хищные животные: сова, летучая мышь, пантера, леопард и другие представители семейства кошачьих. 

Талисманы для Стрельца 

Удачу Стрельцам принесут самые стремительные существа: гепард, леопард, лошадь, лань, олень, беркут, колибри, стрекоза. Талисман подойдет любой: будь-то изображение кого-то из них, украшение и сувенир. 

Также, хорошими оберегами станут темные камни – носители древней энергии Земли: кремень, обсидиан, гагат, морион, гематит, чёрный жемчуг.

Ранее, "Телеграф" писал, какие цвета принесут удачу в 2022 году, если Вы добавите их в свой гардероб в год Тигра.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Год Черного Водяного Тигра
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