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Можно вызвать пожар: какие вещи нельзя стирать в машинке

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Эти советы сохранят ваши вещи Новость обновлена 22 ноября 2021, 14:18
Эти советы сохранят ваши вещи

Эти простые советы помогут сохранить ваши вещи, а также уберегут от поломки стиральной машинки.

Продолжаем "рушить" стандартные "правила", которые соблюдают все домохозяйки уже много лет. Сначала мы рассказали о том, для чего же на самом деле был придуман ящик под плитой, а теперь поведаем, как правильно стирать в стиральной машинке. А точнее, "Телеграф" расскажет, какие вещи не стоит стирать в машине, чтобы не испортить ни вещь, ни машинку. 

Источник: "Лайфхакер"

Что нельзя стирать в стиральной машинке

  • Бюстгальтеры и купальники

Обычная стирка быстро приведет их в негодность. А купальникам и вовсе достаточно лишь полоскания в воде.

Эти вещи лучше стирать вручную
Эти вещи лучше стирать вручную
  • Вещи по фигуре

В такие вещи вшивают уплотняющие элементы, которые при машинной стирке могут потерять свою форму, а от этого потеряется и форма самого изделия.

  • Одежда и обувь из натуральной кожи

После машинной стирки на таких вещах могут остаться заломы и разводы. 

  • Галстуки

В основном галстуки шьют из нежного шелка, который при машинной стирке может потерять свой цвет, и даже фактуру. 

  • Подушки и наматрасники из ортопедической пены

Машинная стирка с огромной вероятностью раздробит пену на мелкие кусочки. 

  • Вещи, на которых много шерсти домашних животных

Шерсть может засорить фильтры в стиральной машинке, что чревато поломкой вашей домашней помощницы.

Перед стиркой рекомендуется убрать шерсть при помощи специального ролика.
Перед стиркой рекомендуется убрать шерсть при помощи специального ролика.
  • Головные уборы с козырьком

Эти головные уборы имеют каркас, который может легко деформироваться или даже сломаться во время стирки.

  • Салфетки из микрофибры

Микроволокно может потерять свои свойства во время машинной стирки.

  • Одежда с блестками и мелкими украшениями

Мелкие украшения могут оторваться, от чего вещь потеряет свой внешний вид. А также эти мелкие детали, как и шерсть могут засорить фильтры машинки, что приведет к ее поломке. 

  • Ткани, испачканные легковоспламеняющимися жидкостями

Вещи, измазанные мазутой, керосином, бензином, моторным маслом или растворителем, ни в коем случае нельзя класть в стиралку. Эти агрессивные вещества способны повредить фильтры, и даже воспламениться при стирке, что приведёт к пожару. 

Перед стиркой рекомендуется вручную выводить подобные пятна.
Перед стиркой рекомендуется вручную выводить подобные пятна.

Ранее "Телеграф" раскрыл секрет бантика на женских трусах.

Теги:
#Стирка #Лайфхак #Лайфхаки #Лайфхаки для дома #Лайфхаки для жизни
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