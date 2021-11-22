Можно вызвать пожар: какие вещи нельзя стирать в машинке

Эти простые советы помогут сохранить ваши вещи, а также уберегут от поломки стиральной машинки.

Продолжаем "рушить" стандартные "правила", которые соблюдают все домохозяйки уже много лет. Сначала мы рассказали о том, для чего же на самом деле был придуман ящик под плитой, а теперь поведаем, как правильно стирать в стиральной машинке. А точнее, "Телеграф" расскажет, какие вещи не стоит стирать в машине, чтобы не испортить ни вещь, ни машинку.

Источник: "Лайфхакер"

Что нельзя стирать в стиральной машинке

Бюстгальтеры и купальники

Обычная стирка быстро приведет их в негодность. А купальникам и вовсе достаточно лишь полоскания в воде.

Эти вещи лучше стирать вручную

Вещи по фигуре

В такие вещи вшивают уплотняющие элементы, которые при машинной стирке могут потерять свою форму, а от этого потеряется и форма самого изделия.

Одежда и обувь из натуральной кожи

После машинной стирки на таких вещах могут остаться заломы и разводы.

Галстуки

В основном галстуки шьют из нежного шелка, который при машинной стирке может потерять свой цвет, и даже фактуру.

Подушки и наматрасники из ортопедической пены

Машинная стирка с огромной вероятностью раздробит пену на мелкие кусочки.

Вещи, на которых много шерсти домашних животных

Шерсть может засорить фильтры в стиральной машинке, что чревато поломкой вашей домашней помощницы.

Перед стиркой рекомендуется убрать шерсть при помощи специального ролика.

Головные уборы с козырьком

Эти головные уборы имеют каркас, который может легко деформироваться или даже сломаться во время стирки.

Салфетки из микрофибры

Микроволокно может потерять свои свойства во время машинной стирки.

Одежда с блестками и мелкими украшениями

Мелкие украшения могут оторваться, от чего вещь потеряет свой внешний вид. А также эти мелкие детали, как и шерсть могут засорить фильтры машинки, что приведет к ее поломке.

Ткани, испачканные легковоспламеняющимися жидкостями

Вещи, измазанные мазутой, керосином, бензином, моторным маслом или растворителем, ни в коем случае нельзя класть в стиралку. Эти агрессивные вещества способны повредить фильтры, и даже воспламениться при стирке, что приведёт к пожару.

Перед стиркой рекомендуется вручную выводить подобные пятна.

Ранее "Телеграф" раскрыл секрет бантика на женских трусах.