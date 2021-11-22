Можно вызвать пожар: какие вещи нельзя стирать в машинке
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Эти простые советы помогут сохранить ваши вещи, а также уберегут от поломки стиральной машинки.
Продолжаем "рушить" стандартные "правила", которые соблюдают все домохозяйки уже много лет. Сначала мы рассказали о том, для чего же на самом деле был придуман ящик под плитой, а теперь поведаем, как правильно стирать в стиральной машинке. А точнее, "Телеграф" расскажет, какие вещи не стоит стирать в машине, чтобы не испортить ни вещь, ни машинку.
Источник: "Лайфхакер"
Что нельзя стирать в стиральной машинке
- Бюстгальтеры и купальники
Обычная стирка быстро приведет их в негодность. А купальникам и вовсе достаточно лишь полоскания в воде.
- Вещи по фигуре
В такие вещи вшивают уплотняющие элементы, которые при машинной стирке могут потерять свою форму, а от этого потеряется и форма самого изделия.
- Одежда и обувь из натуральной кожи
После машинной стирки на таких вещах могут остаться заломы и разводы.
- Галстуки
В основном галстуки шьют из нежного шелка, который при машинной стирке может потерять свой цвет, и даже фактуру.
- Подушки и наматрасники из ортопедической пены
Машинная стирка с огромной вероятностью раздробит пену на мелкие кусочки.
- Вещи, на которых много шерсти домашних животных
Шерсть может засорить фильтры в стиральной машинке, что чревато поломкой вашей домашней помощницы.
- Головные уборы с козырьком
Эти головные уборы имеют каркас, который может легко деформироваться или даже сломаться во время стирки.
- Салфетки из микрофибры
Микроволокно может потерять свои свойства во время машинной стирки.
- Одежда с блестками и мелкими украшениями
Мелкие украшения могут оторваться, от чего вещь потеряет свой внешний вид. А также эти мелкие детали, как и шерсть могут засорить фильтры машинки, что приведет к ее поломке.
- Ткани, испачканные легковоспламеняющимися жидкостями
Вещи, измазанные мазутой, керосином, бензином, моторным маслом или растворителем, ни в коем случае нельзя класть в стиралку. Эти агрессивные вещества способны повредить фильтры, и даже воспламениться при стирке, что приведёт к пожару.
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