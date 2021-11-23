Протестный и горячий: астролог озвучила прогноз для Украины на 2022 год

По словам астролога, в политической жизни Украины ожидается несколько нестабильных периодов

В 2022 году, который пройдет под знаком Черного Водяного Тигра, Украину ждут насыщенные политические события летом, а вот осенью будет поспокойнее, чем обычно. Об этом сообщает астролог Людмила Халанская в Facebook, передает "Телеграф".

Халанская отмечает, что 2022 год для Украины, согласно долгосрочному прогнозу, отмечен как протестный.

Так, февраль и начало лета прогнозируются самыми горячими в политическом плане. Тогда как осень 2022 года ожидается спокойной. По словам астролога, это довольно неожиданно, ведь данное время года в нашей стране обычно политически нестабильное и горячее.

Кроме того, Халанская заверила, что окончание 2022 года будет не совсем тихим, но по сравнению с предыдущими годами, серьезных политических пертурбаций не ожидается. То есть, уверена астролог, основные политические конфликты разрешатся раньше осени.

Также астролог пишет, что прогноз для президента Украины Владимира Зеленского на 2021 год предполагал появление "чёрного лебедя", который сейчас упоминается во всех статьях о Вагнергейте.

Астролог сообщила и о прогнозе для соседней Российской Федерации. По ее словам, 2021 год обозначен там как год усиления влияния РФ на мировой арене и некоего экономического подъёма. После чего, добавляет Халанская, следует падение показателей, а ближе к 2025 году возможен "взрыв".

Напомним, покровитель следующего года, согласно восточному гороскопу, Черный Водяной Тигр. Ранее "Телеграф" писал, как привлечь удачу водным знакам в 2022 году.