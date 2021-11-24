Домашние растения, которые нельзя поливать у корней

Для части растений важен не только график полива, но и его способ. Поливать растения можно двумя путями — сверху под корень и через поддон. В последнем растение вбирает влагу само в нужном ему количестве.

Некоторые из видов "домашней зелени" выдерживают долго без соответствующего увлажнения. Есть среди них и некоторые из четырех популярных растения для дома, имеющих особые требования к поливу.

"Телеграф" собрал подборку зелени, для которой наилучшим способом будет вариант полива через поддон, и особенности некоторых растений по графику увлажнения.

Цикламен

Эти растения не любят частый полив. Летом их увлажняют раз в две недели. Зимой — чаще. У цикламена в этот период идет цветение и важно, чтобы вода не попала на бутоны. Воду в поддон наливают отстоянную. Излишек следует сливать через несколько часов.

Монстера

Монстера любит влажность, а не сырость. Поэтому после полива в поддон, излишек воды также нужно будет слить. Когда это нужно сделать — определяют по грунту. Если поверхность земли влажная, дальнейший полив не нужен.

Орхидея

Орхидея — одно из популярных растений, которое не любит обычный полив. Необходимость в поливе определяют по корням и наличию конденсата на стенках горшка. Если капелек нет, а корни сильно посветлели — пора увлажнять растение. Это можно делать несколькими способами: с помощью погружения горшка в воду на 40 минут либо опрыскивая из пульверизатора корни. Такой метод применяют при выращивании цветов без субстрата. Орхидеи можно поливать и под корень, но тогда воду, которая вытекает в поддон нужно удалять.

Азалия

Еще один цветок с прихотливым нравом, который любит полив через поддон — азалия. Ей нельзя давать пересыхать — торфяной грунт при ссыхании становится цельным комом, а разрыхлять его не стоит. Так можно повредить корешки. Азалию поливают водой комнатной температуры, погружая горшок в поддон с водой или тазик на несколько часов.

Ранее "Телеграф" писал, что орхидеи и азалии назвали нежелательными растениями для спальни.