Гороскоп 2022: три знака Зодиака, которые станут любимчиками фортуны

Этим счастливчикам наступающий год принесет успехи в любви и богатство.

До начала зимы осталось меньше недели, а это значит, что не за горами и новый год, который пройдет под знаком Черного Водяного Тигра. Несмотря на то, что тигр считается агрессивным животным, водная стихия смягчает его бурный нрав. Именно поэтому 2022 год принесет для многих положительные перемены, а три знака Зодиака и вовсе ждет небывалая удача.

Астрологи называют три знака Зодиака, которые станут главными счастливчиками 2022 года, пишет "Клубер".

Телец

Тельцам в год Черного Тигра астрологи обещают сказочную удачу. Сферой, в которой успехи Тельцов в следующем году пойдут в гору, станут финансы. Собственный бизнес у представителей этого знака будет процветать.

Давние мечты Тельцов в этом году осуществятся. Вы сможете обрести власть, которую всегда хотели.

Скорпион

Скорпиона в 2022 году также ждет денежная прибыль. Год Черного Тигра подарит Скорпиону прекрасные возможности для самореализации. Ваша значимость вырастет, вы обретете смысл жизни. С сентября и до конца года звезды обещают Скорпионам благоприятный период для инвестиций.

Лев

Лев — настоящий везунчик 2022-го года. В следующем году он будет постоянно притягивать к себе положительную энергию и перемены. Здоровье представителей знака укрепится, и на деловом поприще они смогут горы свернуть. На личном фронте тоже будет все гладко.

Ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака смогут разбогатеть в год Черного Тигра.