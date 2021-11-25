Укр

Этому знаку Зодиака карты Таро обещают огромное счастье в декабре

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты обещают много радости, веселья и вечеринок одному знаку в декабре Новость обновлена 25 ноября 2021, 16:13
Карты обещают много радости, веселья и вечеринок одному знаку в декабре

До конца года Девы даже возможно встретят новую любовь

Без сомнений каждый в преддверии наступления Нового года мечтает о маленьком чуде, но лишь один знак Зодиака гарантированно получит счастье в первый зимний месяц.

Согласно прогнозу "Телеграфа", карты Таро обещают много хорошего для представителей знака Дева.

Именно Девам прогноз на декабрь выдал перевернутую Восьмерку кубков.

Девам в прогнозе на декабрь выпала перевернутая Восьмерка чаш
Девам в прогнозе на декабрь выпала перевернутая Восьмерка чаш

На карте нарисован человек, который с поникшими плечами уходит вдаль, оставляя за собой чаши своих надежд, — в обычном положении это имеет негативный смысл и показывает, что что-то, куда вы пустили много сил, того не стоит.

Но для Дев карта выпала перевернутой, что в корне меняет ее значение.

Перевернутая Восьмерка кубков предсказывает большое счастье, радость от благ жизни, семьи, друзей. В декабре у Дев может быть много праздников и вечеринок, а также может зародиться новая любовь.

Также в декабре Девы могут получить неожиданные и приятные подарки (а также подарить их кому-нибудь сами).

Смотрите также на "Телеграфе", кому в ближайшие несколько дней можно ждать приятных новостей, а кто может столкнуться с проблемами с законом.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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