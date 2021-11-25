Этому знаку Зодиака карты Таро обещают огромное счастье в декабре
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До конца года Девы даже возможно встретят новую любовь
Без сомнений каждый в преддверии наступления Нового года мечтает о маленьком чуде, но лишь один знак Зодиака гарантированно получит счастье в первый зимний месяц.
Согласно прогнозу "Телеграфа", карты Таро обещают много хорошего для представителей знака Дева.
Именно Девам прогноз на декабрь выдал перевернутую Восьмерку кубков.
На карте нарисован человек, который с поникшими плечами уходит вдаль, оставляя за собой чаши своих надежд, — в обычном положении это имеет негативный смысл и показывает, что что-то, куда вы пустили много сил, того не стоит.
Но для Дев карта выпала перевернутой, что в корне меняет ее значение.
Перевернутая Восьмерка кубков предсказывает большое счастье, радость от благ жизни, семьи, друзей. В декабре у Дев может быть много праздников и вечеринок, а также может зародиться новая любовь.
Также в декабре Девы могут получить неожиданные и приятные подарки (а также подарить их кому-нибудь сами).
Смотрите также на "Телеграфе", кому в ближайшие несколько дней можно ждать приятных новостей, а кто может столкнуться с проблемами с законом.
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