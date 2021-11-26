День святителя Иоанна Златоуста: что можно и чего нельзя делать в праздник

Наши предки верили, что в день памяти Иоанна Златоуста нельзя бездельничать

В пятницу, 26 ноября, православные во всем мире почитают память одного из трех Вселенских святителей и учителей, архиепископа Константинопольского, который жил в 4-5 веках Иоанна Златоуста.

Согласно церковным преданиям, святой родился в Антиохии. Его отец был чиновником, что позволило Иоанну получить хорошее образование – он изучал Священное Писание, чуть позже принял христианство, а затем стал монахом. Он мог стать епископом, но вместо этого отправился жить в пустыню, где написал несколько своих известных трудов, среди которых есть "Шесть слов о священстве", "Сравнение власти богатства и превосходства царских с истинной и христианской любовью монашеской жизни". После того, как юноша вернулся из пустыни, он написал такие богословские труды как "О провидении", "Книга о девстве", "К молодой вдове".

Спустя некоторое время на официальном уровне ему доверили нести Слово Божие людям. В этом деле Иоанн показал себя замечательным проповедником и люди стали его называть Златоустом. Он проповедовал в церкви около 20 лет. В этот период он писал толкования к книгам священного Писания, записывал беседы, наставления и похвалы святых.

В 397 году Иоанн стал патриархом Константинопольским. Занимая эту должность он посвящал много времени работе над духовной стороной священства.

Народные приметы и поверья

С давних времен 26 ноября у Иоанна Златоуста просили справедливого суда над взяточниками.

Считается, что если в этот день услышать шум леса, то это сулит несчастье.

Если в течение дня начинается снежная буря, то ночью стоит ожидать мороза. Если снег кружит большими хлопьями, то мороз будет небольшим.

Если утром в этот день вы увидели деревья в инее, то следующий год будет богатым на урожай.

К большому урожаю и дождь в этот день.

В день памяти Иоанна Златоуста нельзя проявлять свою скупость – это приведет к нищете.

С древних времен верили, что 26 ноября нельзя бездельничать.

Предки говорили, что если в этот день отправиться в путешествие, то это к несчастью.

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