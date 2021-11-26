Укр

На три знака Зодиака в год Черного Тигра прольется дождь из денег

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
178
Гороскоп богатства 2022 Новость обновлена 26 ноября 2021, 09:27
Гороскоп богатства 2022

Этим знакам придется потрудиться, но и награда будет щедрая.

Символом нового 2022 года станет Черный Водяной Тигр. Некоторым знакам Зодиака он принесет серьезные испытания и трудности, а кого-то наоборот одарит финансовой удачей. Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в год Черного Тигра смогут разбогатеть.

Рак

Раку в 2022-м году придется усердно потрудиться, пишет "Клубер", но зато и награда его ждет соответствующая. Для вас важным будет обрести баланс между работой и личной жизнью, и тогда вы сможете почувствовать себя на 100% счастливым.

В год Черного Тигра вас ждут полезные знакомства в бизнес сфере. Кроме того, именно в следующем году вы сможете обрести дело всей жизни.

Водолей

Водолеев в следующем году ждут приятные сюрпризы. Если вы будете гибким и научитесь принимать решения быстро, то сможете не упустить очень выгодные финансовые возможности. Черный Тигр будет предъявлять к вам высокие требования, но в конце щедро вознаградит вас.

Стрелец

Стрельцы в 2022-м году могут сменить сферу деятельности, и именно новая специальность сможет принести вам финансовый успех. Самым большим испытанием для вас в новом году станет стресс, и если вы научитесь с ним справляться, то обязательно достигнете вершин.

Ранее "Телеграф" называл знак Зодиака, который в 2022-м году обретет любовь.

Теги:
#Гороскоп #Астролог #Зодиак #Год Черного Водяного Тигра
Во время ВП власть в стране получают военнослужащие
Украина
Ограничения прав и власть военных: что такое военное положение в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Во время ВП власть в стране получают военнослужащие
Ограничения прав и власть военных: что такое военное положение в Украине
Дата публикации
Категория
Экватор Зеленского: на фоне скандалов президент таки решился выйти к журналистам (обновляется)
Экватор Зеленского: на фоне скандалов президент таки решился выйти к журналистам (обновляется)
Дата публикации
Категория
Под Харьковом очередная масштабная ДТП
Снес на полном ходу: опубликовано видео момента смертельной аварии на окружной Харькова
Дата публикации
Категория
"Рома" - "Заря"
"Заря" крупно проиграла "Роме" и следом за "Динамо" и "Шахтером" потеряла шансы на евровесну (видео)
Дата публикации
Категория
Мультикоптер
Под Одессой военные сбили новенький дрон полиции за 1,5 миллиона гривен: как так получилось (фото)