Прогноз по картам Таро: этим двум знакам Зодиака повезет в делах до конца года
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У Скорпионов и Козерогов в декабре дела могут пойти к лучшему
Многим людям греют души мысли о том, как можно было бы добиться карьерных успехов или же перестать работать "на дядю" и заняться своими делами — и двум знакам Зодиака карты Таро будут покровительствовать в этом плане в течение декабря.
Как говорит прогноз "Телеграфа", в первом месяце зимы повезет Скорпиону и Козерогу.
Для представителей знака Скорпион выпала карта Звезда.
На карте показана большая восьмилучная звезда, окруженная семью звездами поменьше. Под ней обнаженная женщина, проливает воду жизни из кувшинов, одной ногой стоя на земле, а другой — в воде.
Эта карта символизирует надежды и мечты. Для Вас самое время сейчас развивать свои природные таланты и преследовать вдохновенную цель. Возможно, в ближайшее время к Вам придут удачные новые идеи, и получится сделать шаг к лучшему будущему.
По возможности уделите в декабре время для медитации — она поможет упорядочить мысли в верном направлении.
Для представителей же знака Козерог выпала Шестерка пентаклей.
На карте изображен купец, который одновременно взвешивает деньги и делится ими с нуждающимися — это карта преуспевания и щедрости.
В декабре Козерогам может подвернуться возможность выгодно вложить куда-то деньги. И вообще в течение месяца в делах стоит действовать смело, ведь удача будет на Вашей стороне.
Но не стоит забывать и о других, поскольку щедрость и доброта окупится с лихвой, в то время как гордость и самовлюбленность наоборот не приветствуются. Если у Вас есть возможность начать работу, связанную с помощью другим, — просто сделайте это.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой знак Зодиака ждет большое счастье в декабре.
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