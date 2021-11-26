Прогноз по картам Таро: этим двум знакам Зодиака повезет в делах до конца года

У Скорпионов и Козерогов в декабре дела могут пойти к лучшему

Многим людям греют души мысли о том, как можно было бы добиться карьерных успехов или же перестать работать "на дядю" и заняться своими делами — и двум знакам Зодиака карты Таро будут покровительствовать в этом плане в течение декабря.

Как говорит прогноз "Телеграфа", в первом месяце зимы повезет Скорпиону и Козерогу.

Для представителей знака Скорпион выпала карта Звезда.

Карта Звезда символизирует надежды и мечты

На карте показана большая восьмилучная звезда, окруженная семью звездами поменьше. Под ней обнаженная женщина, проливает воду жизни из кувшинов, одной ногой стоя на земле, а другой — в воде.

Эта карта символизирует надежды и мечты. Для Вас самое время сейчас развивать свои природные таланты и преследовать вдохновенную цель. Возможно, в ближайшее время к Вам придут удачные новые идеи, и получится сделать шаг к лучшему будущему.

По возможности уделите в декабре время для медитации — она поможет упорядочить мысли в верном направлении.

Для представителей же знака Козерог выпала Шестерка пентаклей.

Шестерка пентаклей сулит удачные капиталовложения

На карте изображен купец, который одновременно взвешивает деньги и делится ими с нуждающимися — это карта преуспевания и щедрости.

В декабре Козерогам может подвернуться возможность выгодно вложить куда-то деньги. И вообще в течение месяца в делах стоит действовать смело, ведь удача будет на Вашей стороне.

Но не стоит забывать и о других, поскольку щедрость и доброта окупится с лихвой, в то время как гордость и самовлюбленность наоборот не приветствуются. Если у Вас есть возможность начать работу, связанную с помощью другим, — просто сделайте это.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой знак Зодиака ждет большое счастье в декабре.