Обошлось в 3,5 млн долларов: американец воссоздал "Игру в кальмара" и получил хейт (видео)

В его реконструкции участвовали 456 человека

Южнокорейскому сериалу "Игра в кальмара" удалось достичь феноменального успеха по всему миру. Актеры, задействованы в проекте, стали настоящими знаменитостями, а Netflix готовится выпустить на своей платформе второй сезон шоу. Сериал обыгрывает такую популярную тему, как выживание, где люди, находящиеся в бедственном финансовом положении, соглашаются принять участие в смертельной игре за приз в 45,6 млрд вон (более 38 миллионов долларов США).

В Америке один энтузиаст решился потратиться и воссоздать "Игру в кальмара", но без смертельных исходов, пишет Insider. Им стал блогер Джимми Дональдсон (MrBeast), на которого на данный момент подписано 78,3 миллиона человек.

Игра включала в себя полномасштабные декорации, костюмы, которые выглядели так же, как в сериале. Все это обошлось ютуберу в копеечку — 3,5 миллиона долларов. 2 миллиона пошло на создание локаций и полтора миллиона — на призы.

В реконструкции "Игры в кальмара" участвовало 456 игроков

В игре были те же корейские детские игры, которые зрители увидели в южнокорейском сериале, например "Красный свет — Зеленый свет", перетягивание каната, прохождение по стеклянному мосту.

Однако не всем понравилась подобная инициатива от MrBeast. В Twitter выразили мнение о том, что ютубер обесценил замысел создателей шоу, где была показана пропаганда эксплуатации бедных людей богатыми.

"Игру в кальмара" было тяжело смотреть, потому что она изображает реальную борьбу за выживание при капитализме", "Мы просто смотрим сатирический сериал и такие "было бы круто увидеть такое в реальности", но не задумываемся о смысле", — написали пользователи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на днях "Игру в кальмара" на стриминговом сервисе Netflix обошел еще один южнокорейский сериал "Зов ада". О чем проект и какой его рейтинг на известных сайтах-агрегаторах — читайте в материале "Телеграфа".