Укр

Встретят особенного человека: три знака Зодиака, которым повезет в любви в 2022 году

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Любовный гороскоп 2022 Новость обновлена 27 ноября 2021, 08:43
Любовный гороскоп 2022

В год Черного Тигра этим знакам нужно не бояться открывать свое сердце навстречу любви.

До зимы осталось всего несколько дней, а это значит, что не за горами и Новый год, который принесет нам покровительство нового знака — Черного Водяного Тигра. Некоторым знакам Зодиака Тигр поможет разбогатеть, а кому-то подарит встречу со своей второй половинкой.

Астрологи называют три знака Зодиака, которые в 2022-м году смогут обрести любовь, пишет "Клубер".

Рыбы

Рыбам в 2022-м году звезды обещают встречу с кем-то особенным. Ваш природный шарм будет вызывать восхищение у представителей противоположного пола. Человек, которого вы встретите в год Черного Тигра станет для вас проводником в мир чистой и искренней любви. Он будет помогать вам становиться лучше, и вы почувствуете искреннюю привязанность к этому человеку.

Близнецы

Близнецы в следующем году обратят внимание на человека, которого раньше никогда не замечали. Его поступки, наконец, заставят вас взглянуть на этого человека под другим углом и вы поймете, что перед вами надежный и замечательный партнер.

Весы

Личная жизнь Весов начнет налаживаться к концу года. Невинный флирт вполне может привести к чему-то большему — главное не закрывайтесь в своей раковине и не бойтесь идти навстречу чувствам.

Ранее "Телеграф" назвал знаки Зодиака, которые в 2022-м году станут любимчиками фортуны.

Теги:
#Гороскоп #Знак зодиака #Год Черного Водяного Тигра
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