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Этому городу нужен котогерой: подборка самых веселых котиков недели (мемы и видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Суперсила котов во все века — радовать своим присутствием людей Новость обновлена 27 ноября 2021, 10:55
Суперсила котов во все века — радовать своим присутствием людей

Пушистики совершенно точно знают, как поднять настроение своими выходками

Наверняка, большинство людей понимают, насколько прекрасными животными являются кошки. Иногда они — настоящие уникумы, которые порой даже попадают в Книгу рекордов.

"Телеграф" же расскажет о других кото-героях, которые, может, и не признаны всем миром, но точно готовы покорить ваше сердечко.

Начнем мы сразу с козырей — настоящего летающего котика, который явно претендует на звание самого крутого в городе. Хотя, вполне возможно, он лишь хочет, чтобы его избавили от "маски"…

При этом у некоторых "маска" — это элемент естественного окраса, что, кажется, лишь добавляет +100 к крутости. (И +200 к упоротости).

К слову, не все коты согласны брать ловкостью или силой, некоторые предпочитают интеллект. Признайтесь, нашли шарик также много раз, как и пушистик? Или же таки проиграли коту?

К слову, коты — действительно супергерои. Иначе то, что они кушают, толстеют, но их внешнему виду исключительно умиляешься, объяснить нельзя!

Ох уж эти диеты
Ох уж эти диеты

Хотя вполне возможно, что если котэ будет продвигать в массы не вредную пищу, а ароматные и сладкие мандаринки, вопрос с диетами отпадет сам собой.

Мандаринки!
Мандаринки!

Не забывайте и про то, что котики порой — совсем как люди. И даже роскошная шерсть и суперспособности не спасают их от холода. Вот и спасаются ребята как могут!

Некоторые же предпочитают вместо пассивного согрева более активный. И как тут можно сердиться, когда это настолько упорото выглядит?

Порой же котики настолько очаровательны, что ты смеешься даже над их промахами, а не победами. 

Хотя, о чем это мы? Котики же супергерои, а, значит, побеждают всегда! Поэтому забудьте все, что мы вам сказали ранее, а поможет вам в этом настоящий котомастер гипноза. Смотрите за хвостом и слушайте мурказания гипнотизера!

Милый бонус, который заряжает на правильную организацию выходных.

Диалог-мотивашка
Диалог-мотивашка

Если вы остаетесь в восторге от подборок с животными, то обязательно узнайте, как собаки со всего мира реагируют на новый флешмоб в TikTok, из-за которого на них начали лаять их хозяева.

Теги:
#Коты #Видео #Кошки #Шутки #Юмор #Мемы #Приколы #котики недели
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