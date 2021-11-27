Этому городу нужен котогерой: подборка самых веселых котиков недели (мемы и видео)

Пушистики совершенно точно знают, как поднять настроение своими выходками

Наверняка, большинство людей понимают, насколько прекрасными животными являются кошки. Иногда они — настоящие уникумы, которые порой даже попадают в Книгу рекордов.

"Телеграф" же расскажет о других кото-героях, которые, может, и не признаны всем миром, но точно готовы покорить ваше сердечко.

Начнем мы сразу с козырей — настоящего летающего котика, который явно претендует на звание самого крутого в городе. Хотя, вполне возможно, он лишь хочет, чтобы его избавили от "маски"…

При этом у некоторых "маска" — это элемент естественного окраса, что, кажется, лишь добавляет +100 к крутости. (И +200 к упоротости).

К слову, не все коты согласны брать ловкостью или силой, некоторые предпочитают интеллект. Признайтесь, нашли шарик также много раз, как и пушистик? Или же таки проиграли коту?

К слову, коты — действительно супергерои. Иначе то, что они кушают, толстеют, но их внешнему виду исключительно умиляешься, объяснить нельзя!

Ох уж эти диеты

Хотя вполне возможно, что если котэ будет продвигать в массы не вредную пищу, а ароматные и сладкие мандаринки, вопрос с диетами отпадет сам собой.

Не забывайте и про то, что котики порой — совсем как люди. И даже роскошная шерсть и суперспособности не спасают их от холода. Вот и спасаются ребята как могут!

Некоторые же предпочитают вместо пассивного согрева более активный. И как тут можно сердиться, когда это настолько упорото выглядит?

Порой же котики настолько очаровательны, что ты смеешься даже над их промахами, а не победами.

Хотя, о чем это мы? Котики же супергерои, а, значит, побеждают всегда! Поэтому забудьте все, что мы вам сказали ранее, а поможет вам в этом настоящий котомастер гипноза. Смотрите за хвостом и слушайте мурказания гипнотизера!

Милый бонус, который заряжает на правильную организацию выходных.

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