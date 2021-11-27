Этих трех знаков Зодиака карты Таро предупреждают об ударах судьбы в начале зимы

Кто-то в этом месяце упустит повышение, любовь и блага

Смену сезонов погоды и коридор затмений в целом вообще мало кто переносит легко, но три знака Зодиака в декабре 2021 года ждут настоящие трудности.

Судя по прогнозу Таро от "Телеграфа", несладко будет представителям знаков Телец, Весы и Рыбы.

Тельцам выпал перевернутый Туз кубков

Это карта отверженных благ, отсроченного счастья

На карте нарисована водная гладь, по которой плавают кувшинки. Из облака появляется рука, на которой стоит кубок и проливает вниз потоки воды, а птица опускает в него гостию со знаком креста.

В обычном положении эта карта символизирует начало, эмоциональный рост и любовь, однако тут она выпала перевернутой, что меняет ее смысл.

Перевернутый Туз кубков указывает, что Вы отвергаете блага, перспективы или возможности, не можете отдаться чувствам или проявляете чрезмерный эгоизм, что в итоге может привезти к разочарованию или пустоте душевной. Будьте более открыты и милосердны в этом декабре.

Читайте также: Категория Lifestyle Этому знаку Зодиака карты Таро обещают огромное счастье в декабре До конца года Девы даже возможно встретят новую любовь

Весам выпала перевернутая Шестерка жезлов

Эта карта пророчит потери в какой-то из сфер жизни

На карте нарисован всадник, увенчанный лавровым венком, который двигается с шестом в сопровождении свиты. В обычном положении он пророчит триумф, долгожданный успех или важное известие.

В перевернутом виде карта меняет значение и сулит неприятности. Неожиданно может оказаться, что в какой-то из сфер жизни Вы отошли на второй план — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Эта карта может говорить о будущей потере, неудаче, удар по репутации, а в самом лучшем случае — просто отсрочку в одержании победы.

Рыбам выпала перевернутая Пятерка мечей

Эта карта всегда пророчит неудачи

На карте нарисован воин-победитель, лихо смотрящий вслед поникшим врагам. Битва осталась за ним, он сильно этого хотел, но не получит от этого облегчения.

Карта сама по себе в целом очень двусмысленная, поскольку как в прямом, так и перевернутом виде обещает поражение и потери, однако не уточняет, человек сам их перенесет, или принесет их другим людям.

Но перевернутом виде же есть и еще более негативные трактовки, — Рыб в декабре могут ждать горести, угрызения совести за прошлое, похороны и страдания.

Напомним, ранее "Телеграф" называл два знака Зодиака, которым в начале зимы может очень сильно повезти по работе.