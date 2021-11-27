Укр

Этих трех знаков Зодиака карты Таро предупреждают об ударах судьбы в начале зимы

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
340
Для Тельцов, Весов и Рыб следующий месяц может выдаться тяжелым Новость обновлена 27 ноября 2021, 12:12
Для Тельцов, Весов и Рыб следующий месяц может выдаться тяжелым

Кто-то в этом месяце упустит повышение, любовь и блага

Смену сезонов погоды и коридор затмений в целом вообще мало кто переносит легко, но три знака Зодиака в декабре 2021 года ждут настоящие трудности.

Судя по прогнозу Таро от "Телеграфа", несладко будет представителям знаков Телец, Весы и Рыбы.

Тельцам выпал перевернутый Туз кубков

Это карта отверженных благ, отсроченного счастья
Это карта отверженных благ, отсроченного счастья

На карте нарисована водная гладь, по которой плавают кувшинки. Из облака появляется рука, на которой стоит кубок и проливает вниз потоки воды, а птица опускает в него гостию со знаком креста.

В обычном положении эта карта символизирует начало, эмоциональный рост и любовь, однако тут она выпала перевернутой, что меняет ее смысл.

Перевернутый Туз кубков указывает, что Вы отвергаете блага, перспективы или возможности, не можете отдаться чувствам или проявляете чрезмерный эгоизм, что в итоге может привезти к разочарованию или пустоте душевной. Будьте более открыты и милосердны в этом декабре.

Весам выпала перевернутая Шестерка жезлов

Эта карта пророчит потери в какой-то из сфер жизни
Эта карта пророчит потери в какой-то из сфер жизни

На карте нарисован всадник, увенчанный лавровым венком, который двигается с шестом в сопровождении свиты. В обычном положении он пророчит триумф, долгожданный успех или важное известие.

В перевернутом виде карта меняет значение и сулит неприятности. Неожиданно может оказаться, что в какой-то из сфер жизни Вы отошли на второй план — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Эта карта может говорить о будущей потере, неудаче, удар по репутации, а в самом лучшем случае — просто отсрочку в одержании победы.

Рыбам выпала перевернутая Пятерка мечей

Эта карта всегда пророчит неудачи
Эта карта всегда пророчит неудачи

На карте нарисован воин-победитель, лихо смотрящий вслед поникшим врагам. Битва осталась за ним, он сильно этого хотел, но не получит от этого облегчения.

Карта сама по себе в целом очень двусмысленная, поскольку как в прямом, так и перевернутом виде обещает поражение и потери, однако не уточняет, человек сам их перенесет, или принесет их другим людям.

Но перевернутом виде же есть и еще более негативные трактовки, — Рыб в декабре могут ждать горести, угрызения совести за прошлое, похороны и страдания.

Напомним, ранее "Телеграф" называл два знака Зодиака, которым в начале зимы может очень сильно повезти по работе.

Теги:
#Гороскоп #Прогноз Таро
Президент выглядел раздраженным и вступал в перепалки с оппонентами
Блоги/мнения
Президент, которому мешают жить: что осталось за кулисами пресс-марафона Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент выглядел раздраженным и вступал в перепалки с оппонентами
Президент, которому мешают жить: что осталось за кулисами пресс-марафона Зеленского
Дата публикации
Категория
Взрывная волна повредила часть верхнего этажа
В многоэтажке под Николаевом взрыв: разнесло две квартиры, под завалами могут быть люди (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Власти США встретятся с НАТО для обсуждения поддержки Украины
США планируют ответ на российскую угрозу Украине: есть два варианта
Дата публикации
Категория
Символом мемориального дня является зажженная на подоконнике свеча и колосья пшеницы
День памяти жертв голодоморов: что мы знаем об этой мемориальной дате
Дата публикации
Категория
Опасность коронавируса "Омикрон"
Новая мутация коронавируса получила название "Омикрон": в чем ее опасность