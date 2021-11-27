Помогут ли лук и чеснок уберечься от простуды: ответ доктора Комаровского

Кажется, объедаться пахучими продуктами больше не придется.

С самого детства наши мамы и бабушки убеждали нас, что лук и чеснок убивает микробы, и поэтому есть их просто необходимо, для того чтобы уберечься от простуды. Однако так ли это на самом деле? Отвечает самый известный врач Украины — Евгений Комаровский.

Отвечая на популярные вопросы об укреплении иммунитета в своем журнале доктор Комаровский отмечает, что лук и чеснок — это просто еда и к повышению сопротивляемости организма инфекциям они не имеют никакого отношения.

"С давних времен существует убеждение, что лук и чеснок отлично справляются с инфекциями. К сожалению, не всё так просто. В лабораторных условиях, в пробирке, чеснок демонстрирует некое влияние на сопротивляемость организма инфекциям. И только. Вне лаборатории никаких данных, подтверждающих данный эффект, нет по сей день", — отмечает доктор Комаровский.

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Как можно укрепить иммунитет

Доктор Комаровский отмечает, что реально действующие правила укрепления иммунитета заключается совсем в другом:

Больше физической активности и прогулок на свежем воздухе. Лучше всей семьёй!

Обильное прохладное питье.

Нет перегреву — адекватный тепловой режим в доме, одежда по погоде, проветривание помещений и избавление от «пылесборников» — ковров с густым ворсом и больших мягких игрушек.

Чистота без стерильности. Мыть руки с мылом — отлично, но домашний дезинфектор — это перебор.

Еда строго по голоду. Важно минимизировать долю сладостей в детском рационе. Регулярный стул — важный индикатор общего состояния организма.

Лечение фармацевтическими препаратами — только по медицинским показаниям, причем только лекарствами с доказанной эффективностью.

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