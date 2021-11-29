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Гороскоп Таро на неделю: Раков ждет признание, а у Овнов могут появиться тайные враги

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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На этой неделе всем не помешает просто отдохнуть
На этой неделе всем не помешает просто отдохнуть

У некоторых получится наконец отпустить прошлое и двигаться дальше

Конец осени и первые дни зимы многим принесут определенные трудности, но в отдельных случаях к ним можно подготовиться.

"Телеграф" составил прогноз Таро, что ждет каждый знак Зодиака на неделе с 29 ноября по 5 декабря.

Овен — перевернутая Верховная жрица

В прямом положении карта говорит об исследовании подсознательных сил и самопознании, однако в перевернутом положении указывает на их игнорирование, что чревато неудачами. На этой неделе вам стоит поменьше хвататься за материальное, поумерить эгоизм и жадность. Еще один смысл карты — у вас могут быть тайные враги.

Телец — перевернутый Отшельник

Неоднозначная карта, которая может указывать на то, что вы решили надеяться на собственные силы и пренебрегли посторонней помощью, чего делать не стоило. Также она может предупреждать об ухудшении состояния здоровья или конфликтах в отношениях.

Близнецы — перевернутый Туз пентаклей

Карта может указывать на эгоцентризм и хроническую усталость. Не нужно принимать важных решений на этой неделе, чтобы не совершить ошибок. Лучше подумайте, что можно изменить, чтобы жить стало легче и радостнее.

Рак — Шестёрка жезлов (Победа)

Это карта успеха, славы и признания. На этой неделе ваш труд может наконец-то вылиться в достойную победу. Кроме того, у вас могут начаться новые волнующие отношения или же прийти очень важная новость.

Лев — Двойка мечей (Безысходность)

Карта чаще всего указывает на скорое и успешное решение затянувшегося конфликта. Но она также может выпадать инертному человеку, который будто бы застыл в течении жизни и не знает куда двигаться дальше; если этот ваш случай, то еще не время для действий.

Дева — Пятерка мечей (Разрушение)

Название карты говорит само за себя — это карта конфликтов, скандалов, подлости и унижения. На этой неделе вам может перепасть много стресса, однако его причиной могут стать как окружающие, так и вы сами.

Весы — перевернутая Десятка жезлов

Будьте готовы к трудностям, — на этой неделе ваша ноша может стать непосильной. Также вокруг могут образоваться интриги и злоупотребления властью.

Скорпион — перевернутая Шестерка кубков

Вы на этой неделе можете столкнуться с серьезными изменениями, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Стрелец — перевернутый Повешенный

В этом положении карта говорит о кризисе и эгоцентризме, когда человек застопоривается на месте, не готов уступать в чем-либо или поставить себя на место ближнего. Стоит поумерить завышенные требования и переосмыслить свою систему ценностей.

Козерог — перевернутая Восьмерка кубков

Карта может говорить о совершенной ошибке, которая повлекла за собой бессмысленную трату времени, однако также указывает и на то, что тяжелые времена подходят к концу. Кроме того, может появиться новая любовь или отношения.

Водолей — перевернутый Шут

Обычно эта карта указывает на человека, который взялся за столько дел сразу, что в суете тратит жизнь впустую, поскольку ничего не доводит до конца. На этой неделе могут произойти неожиданные перемены, с которыми вы ничего не сможете сделать.

Рыбы — Рыцарь мечей

Эта неделя будет непостоянной, высок риск принятия непродуманных решений и нагнетания конфликтов, потому надо держать себя в руках, мыслить хладнокровно и больше прислушиваться к другим. Касаемо личного фронта — вам понадобится больше личного пространства и может появиться желание оборвать отношения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какому одному знаку Зодиака карты Таро обещают огромное счастье в декабре.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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