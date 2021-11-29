Деньги сами будут плыть в руки: один знак Зодиака разбогатеет в год Черного Тигра

Тельцам не придется даже прилагать усилий, чтобы получить солидную прибыль.

Символ 2022-го года — Черный Водяной Тигр — будет по-разному относиться к разным знакам Зодиака. Кому-то он обещает испытания и сложности, а кому-то принесет удачу. Астрологи назвали знак Зодиака, который в 2022-м году сумеет без труда разбогатеть.

Как пишет "1001 гороскоп", счастливчиком в финансовой сфере станет Телец.

Читайте также: Категория Lifestyle Встретят особенного человека: три знака Зодиака, которым повезет в любви в 2022 году В год Черного Тигра этим знакам нужно не бояться открывать свое сердце навстречу любви.

Астрологи уверяют, что Тельцу даже не придется особенно напрягаться — деньги сами будут плыть ему в руки. Вам наоборот нужно вести себя спокойно и не отпугнуть удачу излишней настойчивостью. Большую прибыль Тельцы могут получить на различных финансовых операциях и при заключении долгосрочных контрактов. Не стесняйтесь просить помощи у других людей — именно совместное обсуждение проектов поможет вам найти новые ниши и получить дополнительные источники дохода.

Отличной стратегией в 2022-м году для вас станет спокойное и размеренное ведение дел, налаживание неформальных связей с вашими деловыми партнерами.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которым год Черного Тигра принесет приятные неожиданности.