Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Черного Тигра

Чтобы не разозлить хозяина нового 2022 года, Черного Тигра, лучше заранее подготовиться.

Вот и подходит к концу 2021 год, покровителем которого был Белый Металлический Бык, и уже совсем скоро наступит период рождественских и новогодних праздников. Уже через месяц весь мир будет встречать Новый 2022 год, который пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра.

Тигр — животное хищное и очень гордое, поэтому обижать его не стоит, ведь нам с ним еще целый год вместе жить. Поэтому нужно этого зверька всеми способами задабривать, чтобы год прошел удачно и счастливо.

Ранее, мы уже рассказывали, от каких нарядов стоит отказаться при выборе образа на празднование Нового года, а теперь пришло время заняться новогодним столом.

Как нужно подготовиться к празднику, чтобы обрести расположения покровителя года -Тигра, — читайте далее в материале.

Что должно быть на столе на Новый год 2022

Покровитель 2022 года очен любит покушать, поэтому стол на Новый год должен быть завален различными блюдами: основными, закусками, овощами и фруктами. Так как Тигр — животное хищное, поэтому мясо — один из главных атрибутов на новогоднем застолье.

Это может быть свинина, индейка, баранина, курица, утка или гусь.

Отметим, что к мясу лучше всего приготовить легкие гарниры, чтобы не перетруждать свой желудок тяжелой пищей: это могут быть вареные, тушеные или приготовленные на пару или в духовке овощи. Приветствуются также "травяные" салаты, однако и в них должно быть что-то мясное. То же самое касается и закусок.

Помимо количества блюд, нужно обратить внимание и на их подачу.

Каждое угощение должно быть красиво оформлено.

Из алкоголя лучше обратить внимание на легкие вина, настойки, ликер и шампанское. Если ваш праздник безалкогольный — то выбирайте натуральные напитки и желательно в желто-оранжевой цветовой гамме.

Сладкая выпечка, печенье хоть и не совсем знакомы Водяному Тигру, но возражать против их присутствия он не станет.

Однако, существуют некоторые ограничения.

Что нельзя готовить на Новый год 2022

Лучше не ставить на новогодний стол блюда из говядины, рыбу в любом виде и морепродукты. Также откажитесь и от холодца или заливного. Не стоит готовить и блюда из корейской кухни. Помимо этого на столе не должно быть гарниров из круп и злаков, а также острых сыров, приправ и соусов.

Крепкие алкогольные напитки, а также шипучие напитки лучше отложить на другой праздник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно приготовить на Новый год: