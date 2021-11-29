Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Черного Тигра
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Чтобы не разозлить хозяина нового 2022 года, Черного Тигра, лучше заранее подготовиться.
Вот и подходит к концу 2021 год, покровителем которого был Белый Металлический Бык, и уже совсем скоро наступит период рождественских и новогодних праздников. Уже через месяц весь мир будет встречать Новый 2022 год, который пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра.
Тигр — животное хищное и очень гордое, поэтому обижать его не стоит, ведь нам с ним еще целый год вместе жить. Поэтому нужно этого зверька всеми способами задабривать, чтобы год прошел удачно и счастливо.
Ранее, мы уже рассказывали, от каких нарядов стоит отказаться при выборе образа на празднование Нового года, а теперь пришло время заняться новогодним столом.
Как нужно подготовиться к празднику, чтобы обрести расположения покровителя года -Тигра, — читайте далее в материале.
Что должно быть на столе на Новый год 2022
Покровитель 2022 года очен любит покушать, поэтому стол на Новый год должен быть завален различными блюдами: основными, закусками, овощами и фруктами. Так как Тигр — животное хищное, поэтому мясо — один из главных атрибутов на новогоднем застолье.
Отметим, что к мясу лучше всего приготовить легкие гарниры, чтобы не перетруждать свой желудок тяжелой пищей: это могут быть вареные, тушеные или приготовленные на пару или в духовке овощи. Приветствуются также "травяные" салаты, однако и в них должно быть что-то мясное. То же самое касается и закусок.
Помимо количества блюд, нужно обратить внимание и на их подачу.
Из алкоголя лучше обратить внимание на легкие вина, настойки, ликер и шампанское. Если ваш праздник безалкогольный — то выбирайте натуральные напитки и желательно в желто-оранжевой цветовой гамме.
Сладкая выпечка, печенье хоть и не совсем знакомы Водяному Тигру, но возражать против их присутствия он не станет.
Что нельзя готовить на Новый год 2022
Лучше не ставить на новогодний стол блюда из говядины, рыбу в любом виде и морепродукты. Также откажитесь и от холодца или заливного. Не стоит готовить и блюда из корейской кухни. Помимо этого на столе не должно быть гарниров из круп и злаков, а также острых сыров, приправ и соусов.
Крепкие алкогольные напитки, а также шипучие напитки лучше отложить на другой праздник.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно приготовить на Новый год:
- Закуска "Монастырская изба",
- Классический салат "Оливье",
- Закуска "Сырный снеговик",
- Салат "Роскошный".
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