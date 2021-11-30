Как отличить настоящее сливочное масло от подделки: простые способы

На что стоит обратить внимание при выборе масла.

Несмотря на запрет использования при производстве обычного сливочного масла жиров, которые не являются молочными, некоторые производители все равно подмешивают в свои продукты пальмовое либо кокосовое молоко или маргарин.

По оценкам экспертов центра "Тест", около 70% всего сливочного масла на прилавках магазинов является фальсификатом, но уточняют, что его доля на рынке колеблется в зависимости от сезона и доступности корма для скота.

Производители идут на такие шаги из-за высокой стоимости коровьего молока, что не удивительно, поскольку на 1 килограмм масла такового придется потратить около 20 литров.

Согласно классификации Госпродпотребслужбы, существует несколько сортов масла, которые отличаются по содержанию жиров:

экстра — 80-85% жиров;

селянское — 72,5-79,9% жиров;

бутербродное — 61,5-72,4% жиров.

Однако все они должны быть сделаны с коровьего молока и/или продуктов его переработки.

Эксперты "Теста" утверждают, что определить на вкус и внешний вид настоящий продукт от фальсификата довольно сложно, но есть критерии, которые могут помочь покупателям.

Цена

Пожалуй самым очевидной причиной для подозрений является стоимость продукта. Если вы видите упаковку, которая стоит сильно ниже средней по рынку, то можете не сомневаться, что перед вами фальсификат. Очевидно, что ни один производитель не станет продавать продукцию себе в убыток, а потому, как бы просто это не звучало, настоящего масла дешевле 40 гривен за пачку не бывает. Это же касается импортной продукции.

Вкус

Если после потребления возникает ощущение "жирного налета" или чувствуется привкус маргарина, то не стоит сомневаться в том, что продукт не является настоящим. Однако ситуация с этим сложнее, поскольку при небольшой доли примесей, обнаружить подвох на вкус очень сложно.

Цвет

Масло может выглядеть белее или желтее, что характерно для даты производства. Из-за доступа коров к качественному корму, летнее масло будет иметь желтоватый оттенок, в то время, как "зимнее" будет светлее. И в этом нет ничего страшного.

Однако если вам попался продукт, который выглядит чуть ли не оранжевым, то его брать точно не стоит.

Твердость

Масло из коровьего молока не может быстро растаять, чего нельзя сказать о продуктах, в которых большая доля кокосового или пальмового молока.

Упаковка

Эксперты советуют искать на упаковке надпись "масло сливочное", ведь тем самым производитель принял на себя обязательства по выполнению требований ГСТУ и использовать при производстве коровье молоко. Другие формулировки могут свидетельствовать о подвохе.

Кроме того, они рекомендуют покупать продукцию известных производителей, поскольку те зачастую дорожат своей репутацией и не станут под своим брендом выпускать фальсификат.

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