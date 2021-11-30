Три знака Зодиака, которых карты Таро призывают срочно поменять что-то в жизни на этой неделе

Близнецам, Стрельцам и Водолеям пора что-то предпринимать, чтобы выйти из кризиса

Текущая неделя очень непростая во многих аспектах — люди истощены сменой сезонов, перестройкой организма на зиму и коридором затмений в придачу. Но для некоторых в это время открываются и возможности что-то изменить.

В прогнозе Таро от "Телеграфа" на неделю с 29 ноября по 5 декабря весточки к переменам есть для Близнецов, Стрельцов и Водолеев.

Близнецам выпал перевернутый Туз пентаклей

Карта предупреждает, что возможно Вы зациклились на чем-то и устали, Ваша работа не получит достойного вознаграждения. Более того, Вас подстерегают тревожные состояния, из-за которых Вы можете совершить ошибки.

На этой неделе лучше воздержитесь от принятия каких-либо решений и подумайте, что можно сделать, чтобы Вам стало радостнее и проще.

Стрельцам выпал перевернутый Повешенный

Возможно, Вы слишком зациклились на материальном, развиваетесь только в одном направлении и застопорились, как никогда близкие к кризису. Или же Вы можете предъявлять слишком высокие требования к себе или окружающим, из-за чего застрять в состоянии вечного неудовлетворения.

На этой неделе Вам стоит больше внимания уделить духовной составляющей жизни и подумать, не пора ли обновить Вашу систему ценностей.

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Водолеям выпал перевернутый Шут

Эта карта в перевернутом положении обычно говорит о человеке, который взвалил на себя одновременно столько дел, что не может хорошо сделать ни одно из них, растрачивая свои ресурсы впустую.

На этой неделе Вы можете совершить бездумные и импульсивные поступки, которые будут иметь роковые последствия. Лучше поменьше проявлять доверчивость, наивность и любопытство в ближайшие дни. Притормозите, чтобы не совершить серьезную ошибку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким двум знакам Зодиака сильно повезет в работе в декабре.