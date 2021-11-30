Год Черного Тигра перевернет жизнь одного знака Зодиака с ног на голову
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Овнами овладеет страсть к перемене мест.
Покровителем 2022-го года станет Черный Водяной Тигр, который обещает принести приятные перемены многим знакам Зодиака. Астрологи считают, что жизнь одного знака Зодиака в 2022-м году и вовсе развернется на 180 градусов.
Как пишет сайт "1001 гороскоп", в год Черного Тигра кардинально изменится жизнь у Овна.
Овну в 2022-м году звезды обещают массу интересных приключений. Представителями знака овладеет неудержимая тяга к перемене мест, старое положение вещей перестанет вас устраивать. Тяга к изменениям коснется всех сфер вашей жизни: и работы, и места жительства, и друзей, и планов на будущее. Вы начнете искать новые пути для себя, что сделает наступающий год незабываемым.
Астрологи также обещают Овну приятные перемены в личной жизни. Вы будете притягивать внимание противоположного пола и даже можете встретить родственную душу, с которой у вас завяжутся длительные и крепкие отношения. Не скупитесь на улыбки, проявляйте знаки внимания — и сердца людей откроются вам навстречу.
Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которым повезет сказочно разбогатеть.
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