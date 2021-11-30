Назван самый полезный способ приготовления яиц

Омлет — это полезное блюдо, которое легко усваивается.

Даже такой простой продукт как яйца может вызвать массу вопросов: например, что будет, если употреблять яйца каждый день или почему яйца разного цвета. Сомнений не вызывает одно: яйца — это невероятно полезный продукт, который однако важно уметь правильно готовить.

Диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова в эфире радио Sputnik рассказала, как именно нужно готовить яйца для максимальной пользы.

Диетолог отмечает, что такой способ приготовления яиц, когда люди готовят лишь белки и отказываются от желтков, не верен. По ее словам, чтобы извлечь максимальную пользу из этого продукта, нужно употреблять обе его части. Самым полезным блюдом из яиц диетолог считает омлет, приготовленный из одного цельного яйца и нескольких белков. Такое блюдо прекрасно усваивается, и есть его можно через день.

Дианова считает, что не стоит готовить омлеты исключительно из белков, однако они полезны для употребления людям с обострениями панкреатита или проблемами с желчным пузырем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно варить яйца, чтобы они получались максимально вкусными.